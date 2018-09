Ο Bryan Ferry και η σκοτεινή μα και τόσο ποθητή ματαιότητα του έρωτα

Frank Hoensch via Getty Images

Ο Bryan Ferry που η εμφάνιση του στο Ηρώδειο πριν λίγες ημέρες ήταν η τέταρτη του στην Αθήνα (είχαν προηγηθεί δύο με τους Roxy Music στις αντίστοιχες περιόδους ύπαρξης τους και, ενδιάμεσα σε αυτές, άλλη μια σόλο) και στις 26 Σεπτεμβρίου θα εορτάσει τα εβδομηκοστά τρίτα γενέθλια του είναι, όπως και αρκετοί άλλοι βέβαια, γνωστός ως «τραγουδιστής του έρωτα». Ποια είναι όμως η αληθινή σχέση του με το κινητήριο για την ανθρώπινη οντότητα συναίσθημα όπως φαίνεται από την δημιουργική πλευρά του, μέσα δηλαδή από τα τραγούδια που έχει γράψει; Οπως και πολλοί άλλοι από όλους τους χώρους της ανθρώπινης δημιουργικότητας ο Bryan Ferry είναι μια βαθιά αντιφατική προσωπικότητα και πιθανότατα είναι η ευφυής σύνθεση αυτών των εσωτερικών αντιφάσεων του η οποία ήρθε να προστεθεί στο ταλέντο του και τον κατέστησε εξαρχής ξεχωριστό, αν όχι μοναδικό. Για παράδειγμα μόνον αυτός κατέφυγε σε έναν απόλυτο κομφορμισμό ως...αντίδοτο σε έναν άλλο κομφορμισμό! Αν και δηλαδή αρχικά, όπως και τα υπόλοιπα μέλη των Roxy Music, υιοθέτησε την αισθητική του glam rock (έντονο μακιγιάζ και φανταχτερά ρούχα, συχνά κατασκευασμένα όχι από ύφασμα αλλά άλλα υλικά) κατάλαβε ότι, αργά ή γρήγορα, θα υπέκυπταν και αυτοί στο τυποποιημένο, αν όχι «επίσημο», στιλ της εποχής για τους rock μουσικούς, δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο μακριά μαλλιά και σταθερά μπλου τζιν παντελόνι.

Brian Cooke via Getty Images

Όντως αυτό συνέβη με τους άλλους του γκρουπ αλλά η αντίδραση του ιδίου ήταν να διατηρεί τα μαλλιά του σε ένα πολύ προσεγμένο κόψιμο (με την χαρακτηριστική φράντζα του!) και, πολύ περισσότερο, να αρχίσει να φοράει μόνο καλοραμμένα κουστούμια ή και σμόκιν, από μια στιγμή και μετά επώνυμων σχεδιαστών, πάντα με την κατάλληλη γραβάτα ή και παπιγιόν που, ακόμα και στη σκηνή, μπορεί ίσως να χαλάρωνε αλλά ποτέ δεν έβγαζε! Ηταν η δική του «ήρεμη επανάσταση» απέναντι στην δήθεν ενδυματολογική επανάσταση του rock της εποχής η οποία με την σειρά της υποτίθεται ότι πραγμάτωνε την - εξαγγελθείσα μεν στα τέλη της δεκαετίας του ’60 αλλά μηδέποτε επί της ουσίας πραγματοποιηθείσα – κοινωνική, ακόμα και πολιτική όπως ήθελαν να πιστεύουν κάποιοι, επανάσταση του ιδιώματος.

Anwar Hussein via Getty Images

Waring Abbott via Getty Images

Η σχεδόν «μεταφυσική» όμως ανάγκη του Bryan Ferry για τον έρωτα και το πως εξελίχθηκε – και αντίστοιχα και ο ίδιος μέσα από αυτήν – στην πάροδο του χρόνου φαίνεται πολύ πιο καθαρά στα τραγούδια των Roxy Music που παραθέτω στη συνέχεια με χρονολογική σειρά καταλήγοντας σε ένα και μόνον από την προσωπική διαδρομή του. «Ladytron» (από το πρώτο και ομότιτλο album των Roxy Music, 1972) I’ll find some way of connection, hiding my intention Then I’ll move up close to you I’ll use you and I’ll confuse you and then I’ll lose you Still you won’t suspect me…

«Editions Of You» (από το δεύτερο album των Roxy Music «For Your Pleasure», 1973) So love me, leave me, do what you will Who knows what tomorrow might bring? Learn from your mistakes is my only advice And stay cool is still the main rule Don’t play yourself for a fool…

«In Every Dream Home A Heartache» (από τα πλέον «βαθιά» τραγούδια τους, επίσης από το «For Your Pleasure») Open plan living Bungalow ranch style All of its comforts Seem so essential I bought you mail order My plain wrapper baby Your skin is like vinyl The perfect companion You float my new pool De luxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling Can’t throw you away now Immortal and life size My breath is inside you I’ll dress you up daily And keep you till death sighs Inflatable doll Lover ungrateful I blew up your body But you blew my mind

«Pyjamarama» (κυκλοφορία μόνο σε single, παράλληλα με το «For Your Pleasure») I may seem a fool to you for everything I say or think or do How could I apologies for all those lies The world may keeps us far apart but up in heaven, angel You can have my heart Diamonds may be your best friend But like laughter after tears I’ll follow you to the end…

«A Song For Europe» (το πιο αμφίσημο ίσως τραγούδι του; και από το τρίτο album τους «Stranded» που και αυτό κυκλοφόρησε το 1972) Now, only sorrow No tomorrow There’s no today for us Nothing is there For us to share But yesterday These cities may change But there always remains My obsession Through silken waters My gondola glides And the bridge, it sighs I remember All those moments Lost in wonder That we’ll never Find again There’s no more time for us Nothing is there For us to share But yesterdays…

«Mother Of Pearl» (επίσης από το «Stranded» και γραμμένο από τον πιανίστα Ferry κατή την διάρκεια διακοπών του στηνΚέρκυρα σε ένα μπάσο που ήταν το μοναδικό όργανο το οποίο είχε μαζί του!) If you’re looking for love In a looking glass world It’s pretty hard to find Oh mother of pearl I wouldn’t trade you For another girl Divine intervention Always my intention So I take my time…

«The Thrill Of It All» (από το τέταρτο album του γκρουπ «Country Life», 1974) Everywhere I look I see your face I hear your name All over the place Hey girl Though you’re gone Still I recall The thrill of it all

«All I Want Is You» (επίσης από το «Country Life») Don’t want to hear What’s going on I don’t care What’s new Don’t want to know About anything Cause all I want Is you

«Out Of The Blue» (ομοίως από το «Country Life») If I were you I would stay For a little while If you were me Would you walk out In style?

«Both Ends Burning» (από το πέμπτο album των Roxy Music «Siren», 1975) Tell me will I ever learn? It’s too late, the rush is on Both ends burning and I can’t control The fire’s raging in my soul tonight Oh will it never end? Put your foot around the bend Drive me crazy to an early grave Tell me what is there to save tonight...

«Dance Away» (από το έκτο album του συγκροτήματος «Manifesto», 1979) Loneliness is a crowded room Full of open hearts turned to stone All together, all alone All at once my whole world had changed Now I’m in the dark, off the wall Lit the strobe light up the wall I close my eyes and dance till dawn...

«Same Old Scene» (από το έβδομο album του συγκροτήματος «Flesh And Blood», 1980) Nothings last forever Of that I’m sure Now you’ve made an offer I’ll take some more Young loving may be Oh so mean Will I still survive The same old scene?

«More Than This» (από το όγδοο και τελευταίο στούντιο – είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα live και ακολούθησαν αρκετά περισσότερα πριν και κατά την διάρκεια της περιόδου της επανένωσης τους – album των Roxy Music «Avalon», 1982) It was fun for a while There was no way of knowing Like dream in the night Who can say where we’re going No care in the world Maybe I’m learning Why the sea on the tide Has no way of turning More than this, you know there is nothing More than this, tell me one thing More than this, you know there is nothing...

«To Turn You On» (επίσης από το «Avalon») Then I wonder is it fair Now you’re on your own Who cares about you Except me, God help me When things go wrong I do anything to turn you Must phone me, you know me When things go wrong I do anything to turn you on...

Ο Bryan Ferry άρχισε να κυκλοφορεί προσωπικούς δίσκους ήδη από το 1973, κυρίως με διασκευές τραγουδιών άλλων καθώς κρατούσε τα δικά του για εκείνους των Roxy Music. Μετά όμως από το πέμπτο προσωπικό album του το ’78 έκανε μια μεγάλη διακοπή και επανήλθε μετά την διάλυση του γκρουπ το ’83 με το έκτο του, το «Boys And Girls» toy ’85, το οποίο αναμφίβολα ήταν και το πλέον επιτυχημένο στην προσωπική διαδρομή του. Σε αυτό υπήρχε και το «Slave To Love». The storm is breaking Or so it seems We’re too young to reason Too grown up to dream Now spring is turning Your face to mine I can hear your laughter I can see your smile…