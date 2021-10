Αφγανική κρίση και φύλαξη των ελληνικών συνόρων

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Η νέα κλειστή δομή προσφύγων στη Σάμο

Παρά τα είκοσι χρόνια αμερικανικής κατοχής στο Αφγανιστάν, η επικράτηση των Ταλιμπάν φαίνεται να μην αμφισβητείται από κανέναν. Η αντίσταση του Παντσίρ δυσκολεύεται να επιβιώσει, καθώς ο ηγέτης της, πρώην συνεργάτης των Αμερικανών, λέγεται ότι έχει διαφύγει στο Τατζικιστάν, και έχει να τουιτάρει από τις 3/9. Μεταξύ δε των Αφγανών πολιτών, πέρα από τις διαμαρτυρίες κάποιων γενναίων γυναικών, η αντίσταση είναι κάθε άλλο παρά μαζική.

Και στην Ευρώπη, ένα νέο κύμα εκκλήσεων για υποδοχή «προσφύγων» ακούγεται από διάφορα χείλη, όπως του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι και του χριστιανοδημοκράτη υποψηφίου για την γερμανική καγκελαρία, Άρμιν Λάσετ. Η Κάθριν Γούλαρντ, εκπρόσωπος 130 ΜΚΟ που ασχολούνται με το μεταναστευτικό ζητά η υποδοχή να μην αφορά αποκλειστικώς σε διερμηνείς και άλλους συνεργάτες που απεγκλώβισαν οι ίδιες οι Δυτικές χώρες, αλλά και όλους όσους «φτάνουν με ίδια μέσα» («arrive under their own steam»), αφαιρώντας την επιλογή από τα ίδια τα κράτη–η μεταναστευτική πολιτική θα αποφασίζεται από τους ίδιους τους μετανάστες.

Εύρος του παρόντος κειμένου

Το παρόν κείμενο δεν εξετάζει το κατά πόσον η μαζική υποδοχή μεταναστών είναι «χρυσή ευκαιρία» για τις Δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ή αν έστω αποτελεί ηθικό τους καθήκον. Επίσης δεν εξετάζει κατά πόσον είναι εφικτή η μαζική ενσωμάτωση–οικονομική και πολιτισμική– τέτοιων πληθυσμών. Αυτά είναι ξεχωριστά ζητήματα που απαιτούν τον δικό τους χώρο–ειδικά σε ό,τι αφορά τα τελευταία δύο,( βλ. «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν πάει στις Καστανιές»).

Από την άλλη όμως, δεδομένο είναι το μαζικό αίτημα του ελληνικού λαού για δραστικό περιορισμό του φαινομένου. Το 90% των πολιτών του Β. Αιγαίου βλέπει το φαινόμενο ως πρόβλημα, και το 65% τους πρόσφυγες-μετανάστες ως «απειλή» (έρευνα ΚΑΠΑ RESEARCH). Στο σύνολο της επικράτειας, το 90% του συνόλου (66% μεταξύ ψηφοφόρων ΣΥΡΙΖΑ) συμφώνησε με το κλείσιμο των συνόρων κατά την επίθεση στον Έβρο, το 86% (51% ΣΥΡΙΖΑ) ζητά σκλήρυνση της στάσης της Κυβέρνησης και 83% (60% ΣΥΡΙΖΑ) θεωρεί το φαινόμενο ασύμμετρη απειλή (έρευνα Opinion Poll για το «Πρώτο Θέμα»). Αντίστοιχα αποτελέσματα έφερε στο φως δημοσκόπηση της Pulse για τον Σκάι, καθώς και σειρά άλλων.

Από την άλλη, αντιτείνεται ότι λόγω γεωγραφίας «η φύλαξη αυτών των εκτεταμένων συνόρων, ιδίως των θαλασσίων, είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση», και προτείνεται η συμφιλίωση με το αναπόφευκτο. Είναι δε ενδεικτικό ότι και μεταξύ των πολιτών 51% είναι απαισιόδοξοι με την εξέλιξη του φαινομένου (Opinion Poll) και μόνον το 23% ζητά αποφασιστικότερη φύλαξη, σε αντίθεση με το 73% που ζητά καλύτερη κατανομή μεταξύ των χωρών της ΕΕ (έρευνα Metron Analysis).

Εισαγωγικά, πρέπει να ειπωθεί ότι η επίκληση απόλυτης αδυναμίας εκ των πραγμάτων υποκαθιστά την πολιτική αντιμετώπισης του οποιουδήποτε προβλήματος με μια απλή τεχνοκρατική διαχείρισή του. Τα διλήμματα που θέτει κάτι τέτοιο σε μια Δημοκρατία είναι σαφή.

Εκτός όμως από φιλοσοφικά προβληματική, μια τέτοια άποψη τυχαίνει να είναι–για το συγκεκριμένο θέμα–και εντελώς λανθασμένη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα.

Το ερώτημα λοιπόν με το οποίο ασχολείται το παρόν κείμενο είναι κατά πόσον είναι εφικτή η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, αφ’ ης στιγμής ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Τα δεδομένα

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες διατηρεί μια επιχειρησιακή πύλη δεδομένων για «προσφυγικές έκτακτες ανάγκες», η οποία καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις παράνομες μεταναστευτικές ροές από τον Ιανουάριο του 2014, στην Μεσόγειο συνολικά, αλλά και ξεχωριστά ανά χώρα–και για την Ελλάδα.

Η επιφάνεια εργασίας της πύλης παρουσιάζει διαδραστικά την ανάλυση των δεδομένων ανά ημέρα ή μήνα άφιξης, και συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες σε χιλιάδες περιοδικά έντυπα και αναφορές διαθέσιμα ως pdf.