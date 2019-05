Αλμπερτ Αϊνστάιν «Η σοφία του για τη ζωή»

Ειπώθηκε στον Σάμιουελ Τζ. Γουλφ στο Βερολίνο το καλοκαίρι του 1929. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times, 18 Αυγούστου 1929. Ο Αϊνστάιν συνήθιζε να λέει ότι καλό είναι να κρατά κανείς το στόμα του κλειστό.

Για τον θάνατο

Πήρα την οριστική απόφαση να πεθάνω, όταν έρθει η ώρα μου, με την ελάχιστη ιατρική περίθαλψη, και ως τότε να κάνω όσες αμαρτίες αντέχει η άρρωστη καρδιά μου.

Στην Έλσα Αϊνστάιν, 11 Αυγούστου 1913. CPAE, τόμ. 5, έγγρ. 466.

Θέλω να φύγω όταν το θελήσω. Δεν είναι ωραίο να παρατείνεται τεχνητά η ζωή. Εγώ πήρα το μερίδιό μου· τώρα ήρθε η ώρα να φύγω. Θα το κάνω με κομψότητα.

Αναφέρεται από την Έλεν Ντούκας στην επιστολή της στον Άμπραχαμ Πάις, βιογράφο του Αϊνστάιν, 30 Απριλίου 1955. Βλ.Pais, Subtle Is The Lord, σελ. 477. (Η εκδοχή της Έλεν Ντούκας για τις τελευταίες μέρες του Αϊνστάιν είναι ελαφρώς διαφορετική: «Πόσο αναξιοπρεπές [να υποβληθώ στην προτεινόμενη

επέμβαση]. Θα φύγω όταν θα το θελήσω – κομψά!». Βλ. Calaprice, The New Quotable Einstein, επίμετρο, για τη μεταφρασμένη στα αγγλικά περιγραφή, ή τα Αρχεία Αϊνστάιν 39-071 για την πρωτότυπη στα γερμανικά.)

Ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα. […] Η ζωή τελειώνει οριστικά όταν το υποκείμενο παύει να επηρεάζει, μέσω των πράξεών του, το περιβάλλον του. […] Δεν μπορεί πλέον να προσθέσει ούτε ένα γιώτα στο σύνολο της εμπειρίας του.

Από συνέντευξη με τον Τζ. Σ. Βίρεκ, «Τι σημαίνει η ζωή για τον Αϊνστάιν», Saturday Evening Post, 26 Οκτωβρίου 1929· αναδημοσιεύεται στο Viereck, Glimpses of the Great, σελ. 444- 445.