Ανακάλυψε τα πιο δυνατά desktops για ξεκούραστο… work from home

Το work from home έχει γίνει η νέα πραγματικότητα. Έχοντας ανακαλύψει την άνεση του να δουλεύεις από το σπίτι, ήρθε η ώρα να εξοπλιστείς καταλλήλως. Πώς θα το κάνεις αυτό; Μα με ένα δυνατό desktop , ικανό να καλύψει κάθε σου ανάγκη και επιθυμία φυσικά! Το κατάλληλο σύστημα θα πρέπει να έχει ισχυρό επεξεργαστή, άπλετη RAM, ταχύτατο δίσκο και μεγάλη επεκτασιμότητα προκειμένου να είσαι καλυμμένος τόσο επί του παρόντος, όσο και στο μέλλον. Εμείς επιλέξαμε τις καλύτερες προτάσεις με αυτά τα κριτήρια. Εσύ δεν έχεις παρά να καταλήξεις σ’ αυτή που προτιμάς!

Ένα επαγγελματικό σύστημα που θα διευρύνει τους ορίζοντές σου και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά σου, το Dell OptiPlex 3080 MT διαθέτει άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα είναι εφοδιασμένο με έναν Core i5 10 γενιάς με έξι πυρήνες συχνότητας έως και 4,5 GHz, 8 GB RAM DDR4 χρονισμένης στα 2666 MHz και έναν δίσκο NVMe PCIe M.2 SSD χωρητικότητας 256 GB. Παράλληλα το σύστημα ενισχύεται και από τις πλατφόρμες Unified Workplace, ProDeploy και Client Command Suite + VMware Workspace ONE της Dell καθώς και πέντε χρόνια εγγύησης next business day.

Ένα All in One που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό με το design του, το HP Envy 32-a1000nv διαθέτει υποσυστήματα που πολλά PC θα ζήλευαν. Ο επεξεργαστής Core i7 10700 με τους οκτώ πυρήνες μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα, τη στιγμή που τα 16 GB RAM φτάνουν για κάθε σου ανάγκη. Ο SSD του 1 TB συνδυάζει ταχύτητα και χωρητικότητα ενώ ως προς τα γραφικά, με την NVIDIA GeForce GTX 1650 δε θα ’χεις το παραμικρό πρόβλημα. Το εντυπωσιακότερο είναι πως όλα αυτά βρίσκονται πίσω από μία 4Κ οθόνη των 31,5 ιντσών που θα σε θαμπώσει με την εικόνα της!