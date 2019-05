Athens Technopolis Jazz Festival: 7 ημέρες, 21 μουσικά σχήματα και είσοδος ελεύθερη

Για 7 ημέρες, η Τεχνόπολη υποδέχεται 21 μουσικά σχήματα από 19 χώρες, ενώ το Φεστιβάλ πλαισιώνει μια σειρά παράλληλων δράσεων, ομιλίες, workshops, εκθέσεις, The Meet Market και όχι μόνο .

Την Τρίτη 28 Μαΐου ,σειρά έχει το ιδιαίτερο σχήμα του Wajdi Riahi (Τυνησία), τη M. Messios Symmetry Band (Κύπρο) και το Gaspar Karoly Trio feat. Krisztina Pocsai (Ουγγαρία), ενώ την Τετάρτη 29 Μαΐου την κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης καταλαμβάνουν δυναμικά οι Clara Peya & Vic Moliner (Ισπανία), Richard Koch Quartett (Γερμανία) και ο πολυαναμενόμενος Νεοϋορκέζος συνθέτης, ντράμερ, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής Jaimeo Brown από τις ΗΠΑ, που θα παρουσιάσει το πρότζεκτ του Transcendence μαζί με τους Chris Sholar and Jaleel Shaw.

Την Πέμπτη 30 Μαΐου τη σκυτάλη παίρνουν οι Filip Jers Quartet (Σουηδία), Month of Sundays (Αυστρία) και Septeto Internacional (Ελβετία).

Photo: Laerke Posselt Girls in Airports (Δανία)

Η τελευταία μέρα του 19ου Athens Technopolis Jazz Festival, Κυριακή 2 Ιουνίου ανήκει στους Ondrej Havelka and his Melody Makers (Τσεχία), Ernie Hammes (Λουξεμβούργο) και Girls in Airports (Δανία) που ολοκληρώνουν άλλη μια συναρπαστική jazz εμπειρία.

Το φεστιβάλ πλαισιώνουν το Meet Market με 120 περίπτερα, εκθέσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Για ακόμη μια χρονιά, η METAPolis προτείνει δύο πρωτότυπες εκθέσεις φωτογραφίας σε μια διάθεση κριτικής της πόλης. Γιορτάζοντας δέκα χρόνια από την ίδρυσή της φωτογραφική ομάδας, η έκθεση «Urban» αποτελεί μία ενδοσκόπηση και διαπραγμάτευση της ταυτότητας της αστικής φωτογραφίας, ενώ η ομαδική έκθεση «Το Ταξίδι» που συνδημιουργήθηκε από 145 μέλη της METAPolis αναδεικνύει την μεγάλη τους αγάπη για την ταξιδιωτική φωτογραφία.