«Circular Cultures: Design, Fashion, Crafts» στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ερευνητές, σχεδιαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, καλλιτέχνες, επικοινωνιολόγοι από οργανισμούς, όπως το University of the Arts του Λονδίνου, το Royal College of Art του Λονδίνου, το V&A Museum του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο του Brighton, το Συμβούλιο Αποβλήτων και Ανακύκλωσης του Λονδίνου, το European Fashion Heritage Association κ.α. μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε την κυκλική οικονομία και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.