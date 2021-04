Διπλωματία μετά τη «θύελλα»: Ικανοποίηση Μητσοτάκη - Υπάρχει και «θετική ατζέντα» λέει το ΥΠΕΞ

TURKISH FOREIGN MINISTRY via via REUTERS Μία από τις ελάχιστες στιγμές, όπου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαμογέλασε ακούγοντας τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα. 15 Απριλίου 2021.

Η διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στον απόηχο της επίσκεψης του Νϊκου Δένδια στην Άγκυρα και της δημόσιας, έντονης διαφωνίας που είχε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, είναι το βασικό ζητούμενο για την Αθήνα στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Η ικανοποίηση που εκφράζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, σε συνδυασμό με την «υπενθύμιση» ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενεργεί με βάση οδηγίες που έχουν δοθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτελεί αυτονόητη έκφραση στήριξης για την αποφασιστική στάση που τήρησε ο Νίκος Δένδιας σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή.

Anadolu Agency via Getty Images Νέα Υόρκη, 25 Σεπτεμβρίου 2019. Χειραψία γνωριμίας Μητσοτάκη - Ερντογάν, υπό το βλέμμα των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. (Photo by Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

«Η Ελλάδα διατυπώνει με σαφήνεια τις θέσεις της» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε πρωί πρωί το Νίκο Δένδια στο Μαξίμου, προκειμένου να ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών τον πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα των επαφών που είχε στην Άγκυρα και κυρίως για όσα ειπώθηκαν στα τετ α τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του στο Νίκο Δένδια για τους χειρισμούς του κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Όπως σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, η Ελλάδα διατυπώνει με σαφήνεια τις θέσεις της, θέλει πάντα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται και η ανάλογη στάση από την απέναντι πλευρά και κυρίως η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, πρόθεση της Αθήνας δεν είναι να «παγώσουν» οι ελληνοτουρκικές σχέσεις - κάτι που στο παρελθόν εφαρμόστηκε επί μακρόν από την λεγόμενη ”σχολή της ακινησίας” έναντι της γείτονος - αλλά να συνεχιστεί ο διάλογος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν φτάσουμε στις τοποθετήσεις Δένδια και στη διπλωματική «μάχη» που δόθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών μπροστά στις κάμερες, είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του Έλληνα υπουργού με τον πρωθυπουργό. Μία την παραμονή της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα και η δεύτερη στο διάστημα μεταξύ των δύο συναντήσεων που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

ADEM ALTAN via Getty Images Στιγμιότυπο λίγο πριν αρχίσει η κοινή συνέντευξη Τύπου στις 15 Απριλίου, στην Άγκυρα. Το ύφος του Τσαβούσογλου είναι - ακόμα, αυτή την ώρα - συγκαταβατικό... (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Διαφωνία με στόχο ένα πιο ουσιαστικό διάλογο Επίσης από το Μαξίμου δεν αποκλείουν μία συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως σημειώνουν όμως, «θα πάμε βήμα-βήμα» καθώς απαιτείται αποκλιμάκωση της έντασης - και σε πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα, η Αθήνα δεν θέλει να δώσει σε καμία περίπτωση την εντύπωση ότι είναι εκείνη που κλείνει την πόρτα στον διάλογο, καθώς για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ, οι διαφωνίες στην εξωτερική πολιτική αποτελούν αυτονόητη συνθήκη και προϋπόθεση για την ειρηνική επίλυση κάθε προβλήματος. Το πραγματικό ζητούμενο, όπως αναφέρουν αρμόδιες διπλωματικές πηγές, δεν είναι να διαφωνήσουμε για να δείξουμε στον συνομιλητή μας ότι είμαστε περισσότερο «σκληροί» από το παρελθόν, αλλά για να τον οδηγήσουμε στο τραπέζι ενός διαλόγου όπου θα επικρατεί λογική και σύνεση. Από το Μαξίμου δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι αυτή την ώρα, εάν και πότε θα ενημερώσει η κυβέρνηση - και σε ποιό επίπεδο - τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο είναι δεδομένο πως αυτό θα συμβεί. Είτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, είτε στη Βουλή που διαθέτει αρμόδια επιτροπή για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, είτε και στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο χρόνος θα προσδιοριστεί προσεχώς.

ADEM ALTAN via Getty Images Στις κοινές δηλώσεις Δένδια - Τσαβούσογλου, γρήγορα "πάγωσαν" τα χαμόγελα. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)