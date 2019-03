Η διαφήμιση της γερμανικής κυβέρνησης για τη χρήση κράνους ποδηλάτου προκαλεί αντιδράσεις

A post shared by Andreas Scheuer (@andreas.scheuer) on Mar 22, 2019 at 7:58am PDT

Μια διαφήμιση του Υπουργείου Μεταφορών για την προώθηση του κράνους ποδηλάτου, διχάζει την κοινή γνώμη στη Γερμανία. Οι επικριτές του κάνουν λόγο για σεξιστική ρητορική.

Συγκεκριμένα, το γερμανικό υπουργείο επέλεξε ως πρόσωπο της καμπάνιας την Αλίσια Κόλερ, ένα μοντέλο που έχει γίνει γνωστό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Germany’s Next Top model.

Αυτο που προκάλεσε την οργή όσων είδαν την καμπάνια, όμως, δεν ήταν το μοντέλο που παρουσίαζε το κοινωνικό μήνυμα, αλλά το γεγονός ότι η Κόλερ φοράει μόνο ένα σουτιέν και ένα κράνος ποδηλάτου. Η αφίσα αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Γερμανίας από την Τρίτη.

Το σλόγκαν της καμπάνιας είναι το εξής: «Είναι πολύ άσχημο. Αλλά σώζει τη ζωή μου» (Looks like shit. But saves my life). Εκτός από την Κόλερ, η αφίσα κυκλοφορεί και με έναν άνδρα μοντέλο, που είναι και αυτός ημίγυμνος.