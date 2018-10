Η δουλεία στο αρχαίο μεταλλευτικό Λαύριο!

Οι ανωτέρω επιστήμονες, συμπεραίνουν επίσης ότι δεν μπορεί η συμπεριφορά των “ελεύθερων” απέναντι στους δούλους να ήταν απάνθρωπη και βάναυση διότι τα μεταλλεία δεν ανήκαν σε έναν άρχοντα όπως στην Άνω Αίγυπτο και την Ισπανία όπου ο ιστορικός Διόδωρος αναφέρει για τις επικρατούσες εκεί απάνθρωπες συνθήκες, αλλά μισθώνονταν σε παραχωρησιούχους οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν φόρους και επομένως είχαν κάθε λόγο και όφελος να «περιποιούνται» τους εργαζόμενους, ώστε να είναι ασφαλείς και σε καλή κατάσταση και να αποδίδουν τα μέγιστα. Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Κ. Κονοφάγος στο Αρχαίο Λαύριο (1980), όλα συνηγορούν ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι, δεν αλυσόδεναν τους δούλους, απλώς τους επιτηρούσαν για να μην δραπετεύσουν. Αλλωστε, οι δούλοι του Λαυρίου, ουδόλως απέδρασαν κατά τους Μηδικούς πολέμους. Απέδρασαν μόνο προς τους Σπαρτιάτες στον Πελοποννησιακό πόλεμο (413 πΧ.), πιθανότατα γιατί τους είχαν υποσχεθεί την ελευθερία τους. Επιπλέον, όπως έδειξαν οι ανασκαφές στο εργαστήριο «Ασκληπιακό», οι δούλοι εργαζόμενοι στα πλυντήρια μεταλλεύματος είχαν μια ανεκτή ζωή, συνοικώντας στους ίδιους οικισμούς με τους ελεύθερους πολίτες, με μεγάλα και περιποιημένα υπνοδωμάτια και απολάμβαναν κάποιων ανέσεων όπως π.χ. ντους με θερμό νερό κ.α. (βλ. φωτ.) Τέλος, πιθανότατα, συνέτρωγαν με τους ελεύθερους πολίτες και παρακολουθούσαν παραστάσεις μαζί τους στο Θέατρο του Θορικού που αποτελούν ισχυρές ενδείξεις μη απάνθρωπης αλλά ανεκτικής συμπεριφοράς.

ΤωνΠέτρου Τζεφέρη, Δρ. ΕΜΠ-Συγγραφέα καιΔημητρίου Μπίτζιου, Δρ. Γεωλόγου – Κοιτασματολόγου