Η δολοφονία του Μοχσέν Φαχριζαντέχ προάγγελος εξελίξεων με το Ιράν

Η δολοφονία του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, του επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, δεδομένου ότι εδώ και αρκετές μέρες υπάρχει μια ροή πληροφοριών που δίνει ένα ανησυχητικό σημείο αναφοράς.

Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλές πηγές από ΗΠΑ , Ισραήλ αλλά και Σ. Αραβία, υπάρχει μια ανάδειξη της θεωρίας του preemptive strike (προληπτικό χτύπημα) κατά του Ιράν με χειρουργική κίνηση από τις παραπάνω χώρες, προς πλήξη στόχων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης καθώς και μια ένταση μέτρων, κυρώσεων και περιορισμού στον Κόλπο.

Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά μετά την επίσκεψη Πομπέο στο Ισραήλ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) όπως και την επίσκεψη του Νετανιάχου στο Ριάντ μαζί με τον επικεφαλής της Μοσάντ, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η πρόσθεση της Χεζμπολάχ (που είναι Ιρανική ουσιαστικά οργάνωση) στην λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων από τα ΗΑΕ.

Ταυτόχρονα αραβόφωνες εφημερίδες τοποθετούν το Ιράν ως την νέα απειλή για τον Αραβικό κόσμο αντί του Ισραήλ ( !! ) ενώ δεν διστάζουν να καταφερθούν και στην συσχέτιση Άγκυρας, Τεχεράνης, Πεσαβάρφωτογραφίζοντας ένα τρίγωνο σχέσεων που ετοιμάζεται να δημιουργήσει διασπορά πυρηνικών στην περιοχή της, άλλοτε, free zone - middle east από πυρηνικά όπλα.

Την ίδια στιγμή μόλις ελάχιστες μέρες πριν στους Νew York Times, υπήρξε ξεκάθαρο δημοσίευμα πώς τελευταία στιγμή απετράπη χτύπημα από τις ΗΠΑ, κατά εγκαταστάσεων του Ιράν που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σε ”απάντηση” αυτής της κίνησης, η Τεχεράνη (σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους που συνεργάζονται με την γειτονική τους χώρα), ζήτησε από όλους τους συμμάχους της (καθώς και την Χεζμπολάχ), να μην υπάρξει ούτε μία πρόκληση προς τις ΗΠΑ όσο ο Τράμπ παραμένει στην εξουσία, έτσι ώστε να μην δοθεί έρεισμα για να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο.

Είναι άγνωστη η εξέλιξη της όλης κατάστασης καθώς θεωρείται άκρως ρευστή και μεταβαλλόμενη, ειδικά με τον Τράμπ να είναι μάλλον προς την πόρτα εξόδου αλλά να τηρεί ακόμα και τώρα το απρόβλεπτο στοιχείο του.

Σημείωση: Καθώς η Γερουσία παραμένει υπό τον έλεγχο Ρεπουμπλικανών και ο νόμος δίνει ακόμα δικαίωμα στον POTUS να ξεκινήσει μια ”αμυντική προληπτική ενέργεια κατά απειλής ενάντια των ΗΠΑ” ( μτφ. a national emergency created by attack upon the United States, its territories or possessions, or its armed forces. ) ακόμα και η παραμικρή όχληση από το Ιράν, μπορεί να οδηγήσει σε άμεση επέμβαση και φυσικά την αναβολή ορκωμοσίας μέχρι την λήξη της επιχείρησης όποτε και αν είναι αυτή. Μια κατάσταση που θα δημιουργήσει σίγουρα περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει.

Όπως και να έχει η δολοφονία του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, του επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μπορεί να είναι η αρχή μιας σειράς δράσεων έναντιον της Τεχεράνης. Είναι πολύ αμφίβολο το αν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο κάτι που θα «άνοιγε» και σε άλλους την όρεξη όπως για παράδειγμα την Τουρκία.