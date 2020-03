Η Ελίζαμπεθ Μος απαντά στις φήμες περί γάμου με τον Τομ Κρουζ

Η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μος, γνωστή διεθνώς από τον ρόλο της στη σειρά «The Handmaid’s Tale» κατέστησε σαφές σε συνέντευξη που παραχώρησε πως δεν συνδέεται ερωτικά με τον Τομ Κρουζ.

Η απάντησε της Μος έρχεται μετά από δημοσιεύματα που τους παρουσίαζαν ως ζευγάρι και πιο συγκεκριμένα, μετά από το τελευταίο δημοσίευμα του περιοδικού «ΟΚ», το οποίο δημοσίευσε φωτογραφία του Κρουζ αγκαλιά με μία ξανθή γυναίκα.

Κατά την εμφάνιση της στην εκπομπή «Watch what happens Live with Andy Cohen», η Μος δέχτηκε ερώτηση από το κοινό για το αν η σχέση της με το Τομ Κρουζ, θα την οδηγήσει στα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός ξέσπασε σε γέλια και πήρε θέση αμέσως προκειμένου να βάλει τα πράγματα σε τάξη.

«Έλαβα μηνύματα από φίλους και γνωστούς που με ρωτούσαν γιατί δεν τους έλεγα τι πραγματικά συμβαίνει με τον Τομ. Φυσικά τα περισσότερα από αυτά ήταν πειρακτικά, καθώς ήξεραν την αλήθεια. Όταν μάλιστα είδα την φωτογραφία στο εξώφυλλο ενός περιοδικού, η πρώτη μου αντίδραση ήταν πως δεν έχω κόψει ποτέ τα μαλλιά μου έτσι, ούτε και τα χτενίζω κατά τέτοιο τρόπο. Είναι ξεκάθαρο πως δεν είμαι εγώ».

Παρά το γεγονός ότι τόσο η Ελίζαμπεθ Μος όσο και ο Τομ Κρουζ είναι μέλη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας -και μάλιστα από τα πλέον προβεβλημένα- η Μος αποφεύγει συστηματικά να αναφερθεί στο θέμα.