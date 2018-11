Η Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός Βαλέρια Γκολίνο ξανά στην Αθήνα

EUFORIA, μετά το «Μέλι»

Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2013 με το «Μέλι» (Honey) η ValeriaGolino επέστρεψε ξανά στις Κάννες και στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα με τη δεύτερη ταινία στη φιλμογραφία της, EUFORIA.

Η ταινία έχει συμμετάσχει σε σειρά διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου, ανάμεσά τους το Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, αλλά και των Ζυρίχης και Βαρσοβίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι RiccardoScamarcio (Them, JohnWick 2) και ValerioMastandrea (Τέλειοι Ξένοι, Η Συνάντηση).

Η ValeriaGolino, πέρα από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Francesca Marciano (Me And You, Μέλι) και Valia Santella (Μέλι, My Mother). Ο φημισμένος Ιταλός συγγραφέας WalterSiti συνυπογράφει και εκείνος το σενάριο.