Η “επόμενη” μέρα στο Σχολείο είναι συναρπαστική

Το NEXT είναι η ιδανική εφαρμογή για όλα τα Σχολεία που θέλουν να κάνουν το “επόμενο” βήμα στη μετάβασή τους στον ψηφιακό κόσμο. Με οικολογική συνείδηση -όχι άλλο χαρτί- δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ Σχολείων- Γονέων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Το NEXT είναι η mobile εφαρμογή του Παιδικού σταθμού, του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου αλλά και του Λυκείου, καλύπτοντας πλήρως τις καθημερινές ανάγκες ενός Εκπαιδευτηρίου Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Η πιο εύχρηστη και ολοκληρωμένη εφαρμογή ενημέρωσης των γονέων από τα Εκπαιδευτήρια για την εξέλιξη των παιδιών τους είναι πλέον... στο χέρι σας.

Your School is NEXT

www.theNEXT.gr