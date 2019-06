Η HuffPost προτείνει: Δέκα βιβλία που αξίζει να διαβάσετε τον Ιούνιο

Έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εφημερίδες και περιοδικά , συμπεριλαμβανομένων των The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, HuffPost, Newsweek, Time, USA Today, People και The Harvard Business Review, ενώ είναι συχνά προσκεκλημένη στις πιο γνωστές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές -Good Morning America, the Today Show, ABC World News Tonight, 20/20, 48 Hours.

«Την άνοιξη του έτους 578 µ.Χ., αν καθόσουν σε έναν βράχο ψηλά πάνω από τη Βηθλεέµ, ίσως κατάφερνες να διακρίνεις δύο φιγούρες να προβάλλουν, µε τα ραβδιά τους στο χέρι, από την πύλη της μεγάλης μονής του Αγίου Θεοδοσίου στην έρημο. Οι δυο τους θα κατευθύνονταν νοτιοδυτικά µέσα από την έρημη γη της Ιουδαίας, προς το εξαιρετικά πλούσιο, κοσμοπολίτικο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν η αρχή ενός εκπληκτικού ταξιδιού που θα οδηγούσε τον Ιωάννη Μόσχο και τον μαθητή του, τον Σωφρόνιο τον Σοφιστή, σε µια πορεία κατά μήκος ολόκληρου του ανατολικού βυζαντινού κόσμου. Στόχος τους ήταν να συλλέξουν τη σοφία των πατέρων της ερήμου, των σοφών και των μυστών της βυζαντινής Ανατολής, προτού ο εύθραυστος κόσμος τους καταρρεύσει και εξαφανιστεί. Το αποτελέσματα είναι το Λειµωνάριο, το βιβλίο που έχω μπροστά µου. Αν σήμερα, στη Δύση, θεωρείται ένα µάλλον άγνωστο κείμενο, πριν από χίλια χρόνια ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή βιβλία ολόκληρης της σπουδαίας βυζαντινής γραμματείας.

[…]

Να τι ήθελα να κάνω: να περάσω έξι μήνες ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, ακολουθώντας χοντρικά την πορεία του Ιωάννη Μόσχου. Ξεκινώντας από το Άγιο Όρος και κατεβαίνοντας σταδιακά μέχρι τις κοπτικές μονές της Άνω Αιγύπτου, ήθελα να κάνω εκείνο που καμία μελλοντική γενιά ταξιδιωτών δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει: να δω, όπου ήταν δυνατόν, ό,τι είχαν δει ο Μόσχος και ο Σωφρόνιος, να κοιμηθώ στις ίδιες μονές, να προσευχηθώ κάτω από τις ίδιες τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά, να ανακαλύψω ό,τι είχε απομείνει και να διαπιστώσω ιδίοις όµµασι τις τελευταίες στιγμές από το λυκόφως του Βυζαντίου» (Απόσπασμα).

Η ταξιδιωτική λογοτεχνία έχει φανατικούς αναγνώστες και ο 54χρονος Νταλρίµπλ παρελθόν στο είδος: Σε ηλικία 22 ετών έγραψε το μπεστ σέλερ Στα βήματα του Μάρκο Πόλο (In Xanadu), που αποθεώθηκε από τους κριτικούς και χάρισε στον συγγραφέα του πλήθος διακρίσεων. Το 1989 ο Νταλρίµπλ εγκαταστάθηκε στο Νέο ∆ελχί όπου έζησε τέσσερα χρόνια κάνοντας έρευνα για το δεύτερο βιβλίο του, το City of Djinns, που γνώρισε ανάλογη υποδοχή.

Το Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου -πρωτότυπος τίτλος From the Holy Mountain: Α Journey in the Shadow of Byzantium- ήταν στη βραχεία λίστα του βραβείου Duff Cooper και το 1997 έλαβε το Scottish Arts Council Autumn Book Award. Ακολούθησαν µια σειρά από ιστορικά βιβλία του για την Ινδία, μεταξύ των οποίων το Ιερή Ινδία: Εννιά ζωές, εννιά ιστορίες, το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο το 2010.

Μέλος της Βασιλικής Λογοτεχνικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας και της Βασιλικής Ασιατικής Εταιρείας, έχει ιδρύσει και διευθύνει το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Τζαϊπούρ. Αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά όπως τα New Yorker, Guardian, TLS και New York Review of Books και είναι ο ανταποκριτής στην Ινδία του New Statesman. Είναι παντρεμένος µε την καλλιτέχνιδα Ολίβια Φρέιζερ και έχουν τρία παιδιά. Ζουν σε µια φάρμα έξω από το Νέο ∆ελχί.