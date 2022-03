«Η Λάμψη»: Ο Μπεν Στίλερ με τον ρόλο του Τζακ Νίκολσον στο West End του Λονδίνου

Bruce Glikas via Getty Images

Ο Στίλερ, που από το 2017 έχει στραφεί στη σκηνοθεσία, (γύρισε όλα τα επεισόδια της μίνι σειράς «Escape at Dannemora» και πιο πρόσφατα του δυστοπικού «Severance»), είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη θεατρική μεταφορά της κλασικής ιστορίας του Στίβεν Κινγκ από τον διάσημο Βέλγο σκηνοθέτη, Ίβο βαν Χόβε.

Ο Μπεν Στίλερ (ο οποίος αγόρασε προ διετίας τα δικαιώματα της νουβέλας «Rat» του Στίβεν Κινγκ), έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1986 με το «House of Blue Leaves».

Ο αβανγκάρντ Ίβο βαν Χόβε έχει σκηνοθετήσει στο Μπρόντγουεϊ τις παραστάσεις «A View from the Bridge», «Network» και «West Side Story». Το 2019, σκηνοθέτησε στο West End το «All About Eve», με πρωταγωνίστριες τις Τζίλιαν Άντερσον και Λίλι Τζέιμς, θεατρική μεταφορά της ομότιτλης κλασικής ταινίας του 1950, που ήταν υποψήφια για 14 Όσκαρ.