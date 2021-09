Η Οδύσσεια μιας γυναίκας στον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο: Ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι στο Φεστιβάλ Αθηνών

Η Οδύσσεια μιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μιας σύγχρονης Πηνελόπης, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της και που, όπως μαρτυρά ο τίτλος, θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολλυγουντιανής ταινίας, ζωντανεύει στη νέα παράσταση του διακεκριμένου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο Βαρλικόφσκι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μια ολοκαίνουργια παράσταση σε δικό του κείμενο και σκηνοθεσία.

Αντλώντας έμπνευση από το έπος του Ομήρου, η διεθνής συμπαραγωγή βασίζεται στο άρθρο της Χάννα Κραλ (Hanna Krall) A Tale for Hollywood (Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ), καθώς και στο μυθιστόρημά της Chasing the King of Hearts (Κυνηγώντας τον ρήγα κούπα), που αφηγούνται τον τιτάνιο άθλο της Ιζόλντα, μιας Εβραίας η οποία, εν μέσω Β’ Παγκοσμίου, αγωνίζεται για να σώσει τον σύντροφο της ζωής της.