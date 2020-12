Η ποιητική της ζωγραφικής του Χρήστου Μαρκίδη

Ποιο είναι το τραγούδι τους; Και για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του Γιώργου Μπλάνα, ποια είναι η «χρωστική ουσία» των ποιημάτων σας;

Η ίδια που συνέχει και τη ζωγραφική μου, εντέλει: η πάλη του φωτός με το σκότος, η συμφωνική αντίστιξη. Η αγωνία, η μνήμη, ο πόθος «να κατοικήσει κι ο άλλος κόσμος στη σημερινή πνιγηρή μοναξιά, στ’ αφανισμένο τούτο παρόν», του Σεφέρη, το “What we call the beginning is often the end / And to make an end is to make a beginning, / The end is where we start from.”, του Έλιοτ, «η οντολογία της ρευστότητας» ανάμεσα στις δύο αρχέγονες τέχνες. Ο Γιώργος Μπλάνας, επικός ποιητής της γενιάς του, σε ένα μνημειώδες κείμενό του στο Διάστιχο διακρίνει με απόλυτη καθαρότητα πνεύματος την σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές εκφάνσεις.

«Οι ζωγραφισμένες φιγούρες του Μαρκίδη είναι μόνο βλέμμα» γράφει ωραία ο Νίκος Ξυδάκης. Το βλέμμα σας, ζωγραφικό και ποιητικό, είναι στραμμένο μέσα σας ή έξω, στον κόσμο;

Οντολογική η παρατήρηση του Νίκου Ξυδάκη, οντολογικό και το δικό σου ερώτημα. Μέσα ή έξω; Ή μέσα κι έξω, ταυτόχρονα; Η εποχή μας έχει εξορίσει την εσωτερική όραση. Αιώνες πάλης του ανθρώπου με το εκείθεν, υποκαταστάθηκαν από τον επιστημονικό ορθολογισμό, αφήνοντας μέγα κενό στις ψυχές των ανθρώπων. Τελευταίοι απολογητές του διαχρονικού, μεγάλου κόσμου, οι ποιητές (με την πλατειά έννοια του όρου). Κυριολεκτικά μάντεις και προφήτες όσων έγιναν και όσων μέλλεται να συμβούν. Ο πλανήτης καταστρέφεται, οι συνειδήσεις υπνώττουν, η Τέχνη έχασε το ιερό της νόημα, η τεχνολογία καλπάζει ανεξέλεγκτη, βαδίζουμε σε έναν δυστοπικό, διαφορετικό κόσμο. Οι εκλεκτοί της γενιάς μου, που μετείχαν στον προηγούμενο, οφείλουμε να καταθέσουμε το αντίτιμο που μας αναλογεί ελπίζοντας πως η φλόγα που παραμένει άσβεστη, κάποια στιγμή στο μέλλον θα φωτίσει με νόημα την απελπισμένη ανθρώπινη ύπαρξη.