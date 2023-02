Η στρατηγική ασφαλείας της Ινδίας

Η διατήρηση των ισορροπιών στον Ινδοειρηνικό, ο οποίος καθίσταται πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού, αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για την Ινδία. Προς τούτο, έχει εκπονήσει τα σχέδια SAGAR (Security and Growth for All in the Region) και Indo-Pacific Oceans Initiative που αποσκοπούν σε έναν ελεύθερο, ανοιχτό, συμπεριληπτικό και ειρηνικό Ινδοειρηνικό, στην ασφάλεια και ανάπτυξη όλων των κρατών της περιοχής, και στη δημιουργία μιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής βασισμένης σε κανόνες.