Η τελευταία μουσικός του Άουσβιτς: Από τον φόβο για τη λάθος νότα στις μελωδίες της ανυπακοής

via Associated Press

«Η τελευταία μουσικός του Άουσβιτς»

Η ταινία του BBC «The Last Musician of Auschwitz», σε σκηνοθεσία Toby Trackman, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, αφηγείται την ιστορία της τσελίστριας Anita Lasker-Wallfisch, «η οποία στα 99 της χρόνια είναι η μοναδική επιζήσασα μέλος της Ορχήστρας Γυναικών στο Άουσβιτς».