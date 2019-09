Η βιωσιμότητα της οικονομίας της Ιαπωνίας διαχρονικά

Η περίοδος αυτή ονομάστηκε το Ιαπωνικό Οικονομικό Θαύμα. Η Ιαπωνία έγινε γρήγορα η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μετά τις Η.Π.Α. κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Εν μέρει, αυτή η πορεία της οικονομίας της Ιαπωνίας, οφείλεται και στις ίδιες τις Η.Π.Α. οι οποίες της πρόσφεραν απτή βοήθεια και οικονομική υποστήριξη. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο οι Η.Π.Α., οι οποίες εγκαθίδρυσαν μία ισχυρή πολιτικοοικονομική παρουσία στην Ιαπωνία όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ήθελαν να εμποδίσουν πρωταρχικά την επέκταση της Σοβιετικής επιρροής. Πολύ περισσότερο, η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας τους συνέφερε άμεσα και αποφασιστικά καθώς η τελευταία θα απορροφούσε, όπως και συνέβη, ένα μεγάλο μέρος των αμερικανικών εξαγωγών (μετά το τέλος του Πολέμου οι Η.Π.Α. παρήγαγαν περισσότερο του 1/3 του βιομηχανικού προϊόντος του πλανήτη), ενώ οι Ιάπωνες θα ήταν σε θέση να προχωρήσουν και σε ξένες άμεσες επενδύσεις στις Η.Π.Α.. Με αυτούς τους τρόπους ενισχύονταν και επωφελούνταν άμεσα και η ίδια η Αμερικανική Οικονομία. Οι παροχές και η στήριξη λοιπόν προς την Ιαπωνία, ήταν πράγματι γενναιόδωρες και αθρόες, και πολύ περισσότερο, αποσκοπούσαν σε ανταποδώσεις εκ μέρος των Ιαπώνων.

Βιβλιογραφία:

Boulder, Colo, Japan’s Economy: Coping with Change in the International Environment, (Westview Press, 1982).

Dimitriadou, Chrisoula, Japanese financial markets and their current liberalization process, (Athens: Centre of Planning and Economic Research, 1988).

Gibney, Frank, Japan: The Fragile Superpower, (Tokyo: Tuttle Pub, 1996).

Hopt Klaus, Wymeersch Eddy, Kanda Hideki, Baum Harald, Corporate Governance in Context: Corporations, States, and Markets in Europe, Japan, and the US, (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2005), (2009 printing).

Kaizuka, Keimei, Krueger, A O, Tackling Japan’s Fiscal Challenges: Strategies to Cope with High Public Debt and Population Aging. (Hampshire: Palgrave Macmillan UK/International Monetary Fund, 2006).

Kraus, Willy, The Economic Development of the Pacific Basin: Growth Dynamics, Trade Relations and Emerging Cooperation, (New York: St. Martin’s Press, 1986).

LaPier, Terrence, Competition, Growth Strategies and the Globalization of Services: Real Estate Advisory Services in Japan, Europe and the United States, (London: Routledge, 1998).

McCargo, Duncan, Contemporary Japan. (Macmillan, 2000).

Nakamura, Takapuna, The Postwar Japanese Economy: Its Development and Structure, (Tokyo: University of Tokyo Press, 1983).

Posen, Adam, Restoring Japan’s Economic Growth. (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1998).

Ryan, Liam, The Asian economic miracle unmasked: The political economy of the reality. (International Journal of Social Economics, 2000).

Scott, John, Capitalist Property and Financial Power: A Comparative Study of Britain, the United States and Japan, (Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books, 1986).

Thurow, Lester, Ο επερχόμενος οικονομικός πόλεμος μεταξύ Ιαπωνίας, Ευρώπης και Αμερικής, (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1995).

Thurow, Lester, Το μέλλον του καπιταλισμού : πως οι σύγχρονες οικονομικές δυνάμεις διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο, (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1997).