Η viral είδηση θανάτου Ερντογάν και η αντιμετώπιση του Matrix

Η είδηση για τον θάνατο του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν πρωτοεμφανίσθηκε το βράδυ της Δευτέρας περίπου στις 22.00 ώρα Ελλάδας, όταν η εν λόγω είδηση έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το breakingisraelnews (από το οποίο πρώτο-δημοσιεύτηκε), το Nûçe Ciwan English και το NewsCompact.

Ωστόσο, τέλος στη φημολογία έβαλε η ιστοσελίδα «Arab Turk», η οποία επικαλέστηκε προεδρική πηγή. «Οι φήμες περί θανάτου είναι αβάσιμες» σημειώνει, με την Άγκυρα, πάντως, να μην είχε ακόμη προβεί σε επίσημη διάψευση. Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις στα social media με χρήστες να δημιουργούν hashtags όπως #Erdogandied και #Erdoganheartattack.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε, σταμάτησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Μπόρις Τζόνσον για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές των Συντηρητικών που τον φέρνει στην ηγεσία του κόμματος και κατά συνέπεια και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη παρουσία του Ερντογάν μετά τον σάλο που προκλήθηκε περί θανάτου του από καρδιακή ανακοπή.

Για την πολιτική επικοινωνία και τη μελέτη των μηχανισμών αντί-παραπληροφόρησης παρουσιάζει ενδιαφέρον πεδίο μελέτης, το ότι ο τούρκος πρόεδρος μπήκε για ακόμη μία φορά στην λίστα των θυματοποιημένων celebrities προκαλώντας ποικίλα σχόλια παγκοσμίως, με την σελίδα του στο facebook να συγκεντρώνει περίπου στο 1 εκατομμύριο αντιδράσεις του κοινού ενώ προς το απόγευμα σε μία δημοσκόπηση του The Celebrity Post magazine εμφανίζεται το 67% των ερωτηθέντων να είναι δυσαρεστημένοι με την συγκεκριμένη είδηση, γεγονός που λειτουργεί ως εργαλείο μέτρησης της δημοτικότητας του τούρκου πρόεδρου.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου των ποσοτικών δεδομένων του PaloPro για Web & Social Listening και Analytics, η είδηση προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση χωρίς όμως να λάβει μεγάλες διαστάσεις αφού από την αρχή υποβαθμίσθηκε από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει τους “συνειδητοποιημένους” χρήστες των κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερα στο Twitter, να ασχολούνται με το θέμα και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση περιεχομένου των ποσοτικών δεδομένων του PaloPro χρονική περίοδο 23– 24 Ιουλίου 2019, έδειξε ότι το σύνολο των mainstream ψηφιακών ΜΜΕ, απέφυγε να επικεντρωθεί στην είδηση περί θανάτου του Ερντογάν.Οι χρήστες του Twitter διακωμώδησαν την είδηση περνώντας μηνύματα για τις πολιτικές του σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο και κάποιος αριθμός τους πιστεύει, ότι η είδηση του θανάτου του διέρρευσε σκόπιμα από ξένα κέντρα εξουσίας με σκοπό να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις.

Επιπλέον, κάποιος αριθμός χρηστών του Twitter θεωρεί, ότι ένας θάνατος του Ταγίπ Ερντογάν ή απομάκρυνση του από την εξουσία, ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η στάση τόσο των τουρκικών αρχών που “άφησαν” την είδηση να γίνει viral στον αχανή διαδικτυακό κόσμο, προκαλώντας σύγχυση και δίνοντας τροφή σε διάφορα σενάρια, όσο κι εκείνων των ειδικών επικοινωνίας που δεν “έπεσαν” στην παγίδα του σύγχρονου Matrix.

To κείμενο συνυπογράφουν, οι Νίκος Αρβανίτης Intelligence and Strategy Analyst και Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας Strategic and Media Analyst, αντίστοιχα του CrisisMonitor