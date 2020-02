Flavio Lo Scalzo / Reuters Ένας άδειος δρόμος στο Μιλάνο, 24 Φεβρουαρίου, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Ενώ η γειτονική χώρα Ιταλία μετρά τον τέταρτο νεκρό από τον κορονοϊό, και έχοντας καταγράψει πάνω από 203 κρούσματα -από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία- η χώρα είναι πλέον τρομαγμένη για το τι έπεται. Εικόνες από την Ιταλία δείχνουν μια χώρα τρομαγμένη, οι χειρουργικές μάσκες αντικατέστησαν τις αποκριάτικες, κόσμος τρέχει να προμηθευτεί πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μάσκες από τα φαρμακεία, ενώ ήδη έχει απαγορευτεί η είσοδος και η έξοδος από τα χωριά στις κωμοπόλεις στις οποίες σημειώθηκαν τα πιο πολλά κρούσματα. Την Κυριακή στην Ιταλία ανακοινώθηκαν μέτρα για την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων μετά και τον τρίτο θάνατο ενός ασθενή από τον Covid-19 ενώ ακυρώθηκαν και οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του τελευταίου διημέρου του καρναβαλιού.

Flavio Lo Scalzo / Reuters Ο στρατός έξω από τον Ντουόμο του Μιλάνου, που είναι κλειστός για το κοινό, μετά την επιδημία του κορονοϊού. 24 Φεβρουαρίου, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Η ιταλική κυβέρνηση, επίσης, αποφάσισε ότι αναβάλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών αγώνων της Α′ Εθνικής κατηγορίας. Τα λεωφορεία, τα τρένα και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών στην Βενετία, πρόκειται να απολυμανθούν, διευκρίνισαν οι Αρχές.

ASSOCIATED PRESS Ουρές έξω από σούπερ μάρκετ στη βόρεια Ιταλία, 24 Φεβρουαρίου 2020 (AP Photo/Paolo Santalucia)

Περιορισμοί έχουν τεθεί και για πολλούς μουσειακούς χώρους, ενώ εξετάζονται, συν τοις άλλοις, οι περιορισμοί της τουριστικής κίνησης και στο Βατικανό. Εγγραφείτε και ακολουθήστε Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας. Μάθετε Περισσότερα Newsletter Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail Eυχαριστούμε για την εγγραφή σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

ANDREAS SOLARO via Getty Images Η ανακοίνωση έξω από την Σκάλα του Μιλάνου ότι θα παραμείνει κλειστή λόγω κορονοϊού, 24 Φεβρουαρίου 2020. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

ASSOCIATED PRESS Καθημερινότητα με μάσκες στο Μιλάνο, 24 Φεβρουαρίου 2020

ASSOCIATED PRESS Βενετία, 23 Φεβρουαρίου 2020 (AP Photo/Luigi Costantini)

ANDREA PATTARO via Getty Images Βενετία, 24 Φεβρουαρίου 2020 (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images)

Laura Lezza via Getty Images Βιαρέτζιο, 23 Φεβρουαρίου 2020 (Photo by Laura Lezza/Getty Images)

Laura Lezza via Getty Images Βιαρέτζιο, 23 Φεβρουαρίου 2020 (Photo by Laura Lezza/Getty Images)

Laura Lezza via Getty Images Λιβόρνο, 23 Φεβρουαρίου 2020. Οι αθλητικές εφημερίδες έχουν πρώτη είδηση την αναβολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων στις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών αγώνων της Α′ Εθνικής κατηγορίας. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)

Laura Lezza via Getty Images Βιαρέτζιο, 23 Φεβρουαρίου 2020(Photo by Laura Lezza/Getty Images)

Emanuele Cremaschi via Getty Images Ένας άντρας φορτώνει το αυτοκίνητό του μετά τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ. Στους πελάτες δίνεται άδεια να ψωνίζουν μόνο για 10 λεπτά, ενώ στο μαγαζί μπαίνουν μόνο 12 άτομα τη φορά. 23 Φεβρουαρίου 2020 (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)

MIGUEL MEDINA via Getty Images 23 Φεβρουαρίου (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)