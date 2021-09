Εικόνες αποκάλυψης: Σεισμοί, πλημμύρες και τυφώνες συγκλόνισαν τον κόσμο τον τελευταίο μήνα

BORJA SUAREZ via Reuters Λα Πάλμα

Οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον πέντε απροσδόκητα φυσικά φαινόμενα να εμφανίζονται για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα. Δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι το παράθυρο για την αναστροφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έκλεινε τον Αύγουστο, ένας αυξανόμενος αριθμός φυσικών καταστροφών φαίνεται ότι υπογράμμισε την σοβαρότητα του πιεστικού ζητήματος. Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο πρόσφατες καταστροφές σε όλο τον κόσμο. 1. Ο σεισμός της Αυστραλίας Ένας σεισμός στη Μελβούρνη στις 22 Σεπτεμβρίου, ταρακούνησε την Αυστραλία, μια χώρα που δεν είναι γνωστή για τους σεισμούς της. Με μέγεθος 5,9 Ρίχτερ, ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 6,5 μιλίων, πράγμα που σημαίνει ότι κτίρια υπέστησαν ζημιές γύρω από την πόλη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στη νοτιοανατολική Αυστραλία και στις γειτονικές πολιτείες της Νότιας Αυστραλίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας. Υπήρξαν επίσης δύο μετασεισμοί, ο ένας 4,0 και ο άλλος 3,1 Ρίχτερ. Η χώρα βρίσκεται στο κέντρο μιας από τις τεκτονικές πλάκες της Γης, πράγμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει αυτό το είδος καταστροφών μόνο μία φορά τη δεκαετία. Ο τελευταίος σεισμός ήταν το 2016. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης προέτρεψε το κοινό να αποφύγει την οδήγηση και να αναμένει μετασεισμούς.

Asanka Ratnayake via Getty Images Κατεστραμένα κτήρια

2. Έκρηξη του ηφαιστείου Λα Πάλμα Ένας μικρός σεισμός στις 19 Σεπτεμβρίου προηγήθηκε μιας μεγάλης έκρηξης από το ηφαίστειο στο όρος Cumbre Vieja, στο Ισπανικό Κανάριο Νησί Λα Πάλμα. Τα κύματα λάβας που φτάνουν έως και έξι μέτρα σε ύψος έχουν ταξιδέψει σε όλο το νησί και έχουν πλέον καταπιεί 380,5 στρέμματα γης. Περισσότερα από εκατό σπίτια έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής, ενώ πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, εγκαταλείποντας τις περιουσίες τους. Το ηφαίστειο δεν είχε εκραγεί εδώ και 50 χρόνια, αν και η ροή της λάβας είναι πιο αργή από ό, τι είχαν προβλέψει οι ειδικοί. Ωστόσο, αν φτάσει στον Ατλαντικό Ωκεανό θα μπορούσαν να συμβούν και άλλες εκρήξεις, που θα συνοδεύονται από σύννεφα τοξικού αερίου. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα θα μπορούσε να κάνει τα υπόγεια ύδατα σε όλο το νησί να γίνουν μη πόσιμα, ενώ θα μπορούσε να ακολουθήσει και όξινη βροχή. Επίσης, ένας νέος κρατήρας στο ηφαίστειο των 900 μέτρων, άνοιξε τη Δευτέρα μετά από τον σεισμό των 3,8 Ρίχτερ. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί και μια θαλάσσια ακτίνα δύο ναυτικών μιλίων γύρω από την περιοχή έχει κλείσει για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά. Ένας αγρότης είπε στο The Guardian: «Το ηφαίστειο μπορεί να μην μας σκοτώσει άμεσα, αλλά θα κάνει πολλούς από εμάς να χρεοκοπήσουν».

A volcanic eruption on the Spanish Canary Island of La Palma sent lava shooting into the air https://t.co/zHtAdff0Js 🌋 pic.twitter.com/2iaC1PfDey — Reuters (@Reuters) September 20, 2021

3. Τυφώνας Άιντα Ο τυφώνας Άιντα άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές μετά το ξέσπασμά του στη Βόρεια Αμερική στις 29 Αυγούστου. Εξαφάνισε ολοκληρωτικά το ηλεκτρικό δίκτυο στη Λουιζιάνα και τον Μισισιπή και άφησε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς νερό. Επίσης, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο τυφώνας έπληξε το νότο. Στη συνέχεια, ο τυφώνας ανέβηκε στα βορεια της χώρας και προκάλεσε ρεκόρ βροχόπτωσης στη Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον 50 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι πλημμύρες εγκλώβισαν τους ανθρώπους στα υπόγεια της πόλης. Προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης εκδόθηκαν για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, καθώς οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να «ανέβουν σε υψηλότερο σημείο» γιατί υπήρχε μια «απειλητική για τη ζωή κατάσταση». Μετά την Ίντα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η «απειλή» της κλιματικής κρίσης είναι τώρα εδώ. Και πρόσθεσε: «Δεν θα γίνει καλύτερα. Το διακύβευμα είναι να μην γίνει η κατάσταση χειρότερη. Μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό».

Anadolu Agency via Getty Images The floods in New Jersey after Hurricane Ida

4. Πυρκαγιές σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική Ο καπνός από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική έφτασε στην Ευρώπη στις 22 Αυγούστου και μάλιστα ήταν αισθητός στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια προκάλεσαν μια μάζα ρυπογόνων νεφών που ταξίδεψαν σχεδόν 5.000 μίλια στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η πυρκαγιά Dixie ήταν η μεγαλύτερη φωτιά που έχει ξεσπάσει ποτέ στην Καλιφόρνια. Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει μετά από δύο μήνες από το ξέσπασμά της τον Ιούλιο, αλλά έχει πάρει μαζί της ένα εκατομμύριο στρέμματα γης. Το Διεθνές Πυροσβεστικό Κέντρο αποκάλυψε στις 14 Σεπτεμβρίου ότι είχαν ξεσπάσει παράλληλα 44.647 πυρκαγιές στη χώρα. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε τον Σεπτέμβριο: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα ότι αυτές οι πυρκαγιές υπερφορτίζονται από την κλιματική αλλαγή».

Anadolu Agency via Getty Images The Dixie fire pictured on August 27

5. Σεισμοί και πλημμύρες στην Αϊτή Η Αϊτή χτυπήθηκε από έναν τρομακτικό σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, στις 14 Αυγούστου και ύστερα επλήγη από πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης μόλις δύο ημέρες αργότερα. Τουλάχιστον 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό, ενώ και άλλοι αγνοούνται. Σχεδόν 10.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό και την επακόλουθη τροπική καταιγίδα με το όνομα Grace. Οι επιχειρήσεις βοήθειας και ο αμερικανικός στρατός κλήθηκαν να βοηθήσουν καθώς οι ντόπιοι είχαν απεγνωσμένη ανάγκη ιατρικής και υγειονομικής βοήθειας καθώς και σίτισης. Περίπου 53.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ 77.000 άλλα υπέστησαν ζημιές. Η Αϊτή αποτελεί κεντρικό σημείο για φυσικές καταστροφές, έχοντας υποστεί τον τυφώνα Μάθιου το 2016 και τον σεισμό του 2010, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 200.000 άνθρωποι.