Έλληνες και Νορβηγοί συζητούν για τις Δεξιότητες του Μέλλοντος στη Ναυτιλία

Εν μέσω σημαντικών και ραγδαίων εξελίξεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία οι απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για τους αυριανούς πρωταγωνιστές της ναυτιλίας επαναπροσδιορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής και της νορβηγικής ναυτιλιακής βιομηχανίας αντάλλαξαν σκέψεις και απόψεις για τις δεξιότητες του μέλλοντος στη ναυτιλία στο webinar που διοργάνωσαν την Πέμπτη 11 Μαρτίου η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και η Isalos.net υπό την Αιγίδα της HELMEPA με τίτλο «Attracting the Right People for the future: Reflections from inside the Maritime Industry».

Kατά τους εισηγητές της ψηφιακής συνάντησης η νέα τάξη πραγμάτων και οι ιλιγγιώδεις τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν και καθορίζουν τις νέες δεξιότητες για όσους νέους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της ναυτιλίας, soft skills όπως η ικανότητα αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, η προσαρμοστικότητα και η προσπάθεια συνεχούς εξέλιξης κρίνονται απαραίτητα.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι ενώ παραδοσιακές θέσεις εργασίας κυρίως εν πλω θα διατηρηθούν, η ψηφιοποίηση του κλάδου έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ανάλυση δεδομένων κ.α. Ειδική αναφορά έγινε στη γενιά Ζ (γνωστή επίσης ως iGeneration) και τα χαρακτηριστικά της στον επαγγελματικό στίβο. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι πρόκειται για μια γενιά ανθρώπων που δεν γνώρισαν τον κόσμο χωρίς την ύπαρξη του Διαδικτύου και των smartphones, γεγονός που τους δημιουργεί συγκεκριμένες συνήθειες και προσδοκίες στον επαγγελματικό τους χώρο αλλά και στις κοινωνικές συναναστροφές τους. Η συγκεκριμένη γενιά ας μη λησμονούμε ότι βιώνει μια άνευ προηγουμένη οικονομική κρίση που στιγματίζει τις μετέπειτα προτεραιότητες και προσδοκίες της, ενώ αξίες όπως η ευαισθησία προς θέματα βιωσιμότητας και η υποστήριξη της διαφορετικότητας αποκτούν ένα ιδιαίτερο και ουσιαστικό νόημα στον εργασιακό τους χώρο.