Ένας άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα

Τελικά δόθηκε απάντηση σε ένα μεγάλο ερώτημα που αφορά τον αθλητισμό και ειδικά τα ομαδικά αγωνίσματα.

«Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και τη μοίρα μιας ομάδας;».

Ναι μπορεί και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος από ένα παιδί που ξεκίνησε από τα γήπεδα των Σεπολίων και έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Είναι ο Γιάννης Αντεκομπουμπο.

Ο Γιάννης της Ελλάδας γιατί έτσι θέλει και αυτό δείχνει παντού. Ο Γιάννης που άκουσε τόσα πολλά πέρυσι και ιδίως από κάποιους ειδήμονες του μπάσκετ, πρώην παίκτες, πρώην πρωταγωνιστές του αθλήματος του ΝΒΑ του μεγαλύτερου και σπουδαιότερου πρωταθλήματος στον κόσμο.

«Δεν μπορεί» είπαν κάποιοι, δεν γίνεται μόνος του να οδηγήσει μία ομάδα όπως οι Μπακς στον τίτλο, χρειάζεται πολλή δουλειά, πρέπει να μάθει να βάζει βολές είπαν. Και τι δεν είπαν.

Όταν έφτασε η στιγμή για να αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του ή να φύγει και να πάει σε μία μεγαλύτερη ομάδα για να έχει περισσσότερες ελπίδες για την κατάκτηση του πολυπόθυτου τίτλου, ήμουν σχεδόν βέβαιος γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, ότι θα επέλεγε τους Μιλγουόκι Μπακς.Εκεί ήταν το σπίτι του, αλλά εκεί το κατόρθωμά του, αν το κατάφερνε θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά κυρίως στον ίδιο.

Έμεινε λοιπόν εκεί και σήμερα δήλωσε κάτι που φανταζόμουν από καιρό:«Μπορούσα να έχω πάει σε μια superteam, και απλώς να κάνω τη δουλειά μου και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα, αλλά ήθελα να το πετύχω με τον δύσκολο τρόπο, και αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε. Και ναι το πετύχαμε», ανέφερε ο Greek Freak εμφανώς ευτυχισμένος για την σημερινή τεράστια επιτυχία του.

