Ένας ευρασιατικός άξονας; Η Ρωσία στο «Δρόμο του Μεταξιού»

[1] Το BRI περιλαμβάνει, μέχρι τώρα, περισσότερα από 70 κράτη, και καλύπτει περίπου το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ. H Κίνα προβλέπεται να επενδύσει περίπου $1 τρις για την υλοποίησή του. (European Bank for Reconstruction and Development).

[2] Θα επιτρέψει, επίσης, τη διαμόρφωση νέων διόδων ενεργειακού ανεφοδιασμού της Κίνας, οι οποίες δεν θα ελέγχονται από τις ΗΠΑ, την επένδυση των πλεοναζόντων κεφαλαίων και την οικονομική ανάπτυξη των παραμελημένων δυτικών επαρχιών της Κίνας (Chatzky &McBride, 2019), (CSIS, 2019).

[3] Οι άλλοι τρεις είναι ο China-Indochina Peninsula Economic Corridor, ο China-Pakistan Economic Corridor και ο Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (HKTDC).

[4] H Κίνα αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας (OEC, 2017) και το 2018 ο όγκος του διμερούς εμπορίου ξεπέρασε τα $100,000,000, ενώ το ποσοστό του κινεζικού ρενμίνμπι στα ρωσικά συναλλαγματικά αποθέματα έφτασε το 15% την ίδια χρονιά (Yujun, Gabuev, Haenle, Bin, Trenin, 2019). Η εξαγωγή κινεζικών βιομηχανικών προϊόντων προς τη Ρωσία και ρωσικής ενέργειας και πρώτων υλών προς την Κίνα αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό των σινορωσικών οικονομικών σχέσεων. H εκτεταμένη οικονομική συνεργασία αφορά τομείς όπως το εμπόριο, η καινοτομία, οι παραγωγικές υποδομές (Guangcheng, Xuemei, 2019). Εδώ θα αναφερθούν δύο περιπτώσεις οικονομικών σχεδίων υπό στενή σινορωσική συνεργασία: το Yamal LNG και ο ενεργειακός αγωγός Power of Siberia. Το Yamal LNG αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της ρωσικής περιοχής Γιαμάλ στον Αρκτικό Κύκλο και στην εξαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquified Natural Gas – LNG)) σε Ευρώπη και Ασία. Στο έργο συμμετέχει και η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Κίνας, η China National Petroleum Corporation – CNPC (Total). Ο αγωγός Power of Siberia θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Κίνα, σύμφωνα με 30-ετή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Gazprom και της CNPC. Η παροχή αερίου έχει συμφωνηθεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2019 (Gazprom).

[5] Οι Ρώσοι ηγέτες χρησιμοποιούν τον όρο «εγγύς εξωτερικό» (αγγ. “near abroad”) αναφερόμενοι σε αυτό το χώρο «ειδικών συμφερόντων» της Ρωσίας, εννοώντας τα κράτη που αποτελούσαν παλαιότερα έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης, στα οποία η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει την επιρροή της μεταψυχροπολεμικά, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε κρατών της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Κυργυστάν, Τουρκμενιστάν), τα οποία αποτελούν κρίσιμους κόμβους για το BRI. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Russian Views of the International Order (2017).

[6] Οι ανησυχίες της Ρωσίας θα ενταθούν, κατά την εκτίμηση αυτή, και από άλλες ανισορροπίες των σινορωσικών σχέσεων: χαρακτηριστικά, το μεγάλο πληθυσμιακό χάσμα, τις παλιές συνοριακές διαφορές στην Άπω Ανατολή και την αυξανόμενη ασυμμετρία στην ισορροπία ισχύος μεταξύ των δύο κρατών. Η διαρκής οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας θα καταστήσει τις παραπάνω διαφορές περισσότερο τεταμένες. Η Ρωσία, με βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της την ιδιότητα της Μεγάλης Δύναμης και με διαρκή επιδίωξη την επανάκτηση της διεθνούς θέσης που κατείχε παλαιότερα, δεν θα ανεχθεί την υποβάθμιση σε μικρότερο «στρατηγικό εταίρο» της Κίνας (Rolland, 2019).

[7] Χαρακτηριστικά, το 2018 ο όγκος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν την Ευρώπη μέσω της Ρωσίας έφτασε τους 5,491 τόνους φορτίου (Yujun, Gabuev, Haenle, Bin, Trenin, 2019)

[8] Η Ρωσία και η Κίνα βελτίωσαν τις σχέσεις τους κατά τη δεκαετία του 1990, τερματίζοντας εν πολλοίς την περίοδο έντασης που χρονολογούνταν από τον Ψυχρό Πόλεμο. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και κατά συνέπεια η δραματική κάθοδος της ρωσικής ισχύος, η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και η ανάδειξη των ΗΠΑ σε κύρια δύναμη του διεθνούς συστήματος, με αξιώσεις παγκόσμιας ηγεμονίας, οδήγησαν τα δύο κράτη να αναπτύξουν μια στρατηγική συνεργασία, με βασικά σημεία: την εναντίωση στον μεταψυχροπολεμικό αμερικανικό ηγεμονισμό, την αντίσταση στις αμερικανικές-δυτικές προσπάθειες προώθησης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως απόπειρες εσωτερικής αποσταθεροποίησής τους, και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στους τομείς των εξοπλισμών, του εμπορίου και της ενέργειας. Διακανόνισαν έτσι, σε μεγάλο βαθμό, τις παλιές τους διαφορές και συντόνισαν τις πολιτικές τους σε μια σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, διαμορφώνοντας και επίσημους πολυμερείς θεσμούς για το σκοπό αυτό, π.χ. την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της αστάθειας στην Κεντρική Ασία μέσω του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (Shanghai Cooperation Organization – SCO). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικότερους διαμορφωτικούς παράγοντες των σινορωσικών σχέσεων και το SCO, βλ. Russia-China Relations: Assessing Common Ground and Strategic Fault Lines (2017) και Shanghai Cooperation Organization – SCO (2018).

[9] Χαρακτηριστικά, υπογράφηκε συμφωνία ανταλλαγής συναλλαγματικών αποθεμάτων στα εθνικά νομίσματα των δύο κρατών το 2014, το 2016 η Κίνα κατέστη ο σημαντικότερος δανειστής για τη ρωσική οικονομία και λήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των κινεζικών επενδύσεων στη Ρωσία, μέσω δομικών μεταρρυθμίσεων και ενισχυμένης χρηματοοικονομικής και τραπεζικής συνεργασίας. Η κινεζική συμμετοχή σε σχέδια όπως το Yamal LNG -βλ. υπ. 3- επιτρέπει επίσης στη Ρωσία να εξασφαλίσει διεθνή χρηματοδότηση παρά τις δυτικές κυρώσεις (Hsiung, 2019:15).

[10] Σε αυτό έχει συμβάλλει και το γεγονός πως το Πεκίνο έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα μια προσεκτική διπλωματία έναντι της Ρωσίας, αποφεύγοντας να ανταγωνιστεί εμφανώς τα ρωσικά συμφέροντα στην Ευρασία και δίνοντας έμφαση στους κοινούς στόχους και τις συνεργατικές προοπτικές μεταξύ των δύο δυνάμεων για την αναδιαμόρφωση του ευρασιατικού χώρου, μειώνοντας επομένως και τον βαθμό στον οποίο η Μόσχα αντιλαμβάνεται την Κίνα ως απειλή. Η Κίνα αντιλαμβάνεται πως το BRI, και γενικότερα τα σχέδια της για την Ευρασία, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν η Ρωσία στέκεται εμπόδιο, επιδιώκοντας έτσι να καθησυχάσει τις ανησυχίες του Κρεμλίνου (Rolland, 2019), (Yuan, 2018).

[11] Στόχος της ΕΟΕ είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς μεταξύ των κρατών-μελών, χωρίς εσωτερικούς φραγμούς στο εμπόριο. Για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού, προβλέπονται βήματα όπως η δημιουργία τελωνειακής ένωσης (ολοκληρώθηκε το 2016), η εναρμόνιση των κρατικών ρυθμιστικών κανόνων, π.χ. στους τομείς των τεχνικών και υγειονομικών προϋποθέσεων των προϊόντων (μη-δασμολογικοί εμπορικοί φραγμοί), η δημιουργία ενιαίας ενεργειακής αγοράς και ο συντονισμός των πολιτικών των κρατών μελών σε μια σειρά τομέων, όπως οι μεταφορές, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο ανταγωνισμός και η φορολογία. Διαμορφώθηκαν επίσης διακρατικά όργανα για την διαχείριση και εποπτεία της ενοποιητικής διαδικασίας, συγκεκριμένα: το Ανώτατο Συμβούλιο, το Διακυβερνητικό Συμβούλιο, την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, αποτελούμενη από το Συμβούλιο και το Κολλέγιο, και το Δικαστήριο της ΕΟΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. The Eurasian Economic Union: Deals, Rules and the Exercise of Power (2017).

[12] Τα δύο κράτη υποσχέθηκαν να συνεργαστούν, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, με βάση τους παρακάτω άξονες: 1) διευκόλυνση των επενδύσεων και του εμπορίου, 2) κοινά επενδυτικά σχέδια, 3) ενίσχυση της συνδεσιμότητας των υποδομών, 4) υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΟΕ και Κίνας, 5) στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 6) προώθηση συναλλαγών στα εθνικά νομίσματα, 7) συνεργασία σε πολυμερείς θεσμούς 8) συντονισμός διεθνούς διακυβέρνησης εμπορίου και επενδύσεων (Svetlicinii, 2018:15). Τον Μάιο του 2018, η ΕΟΕ και η Κίνα υπέγραψαν τη Συμφωνία Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας, η οποία καλύπτει τομείς όπως η διευκόλυνση του εμπορίου και η τελωνειακή συνεργασία (Köstem, 2019:3).

[13] Η ΕΟΕ δύναται να διευκολύνει την ανάπτυξη του BRI, καθώς αποσκοπεί στην τελωνειακή ένωση και την απαλοιφή των φραγμών στο εμπόριο μεταξύ κρατών που συμμετέχουν και στο BRI (Rolland, 2019).

[14] Η Ρωσία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο Κυργυστάν και το Τατζικιστάν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ρωσική στρατιωτική πολιτική στην Κεντρική Ασία και γενικότερα στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, βλ. Russia’s Military Policy in the Post-Soviet Space (2019).

[15] Η ρωσική στρατιωτική παρουσία παρέχει και μια εγγύηση ασφάλειας για τις κινεζικές οικονομικές πρωτοβουλίες, δεδομένης της υπεροχής της Ρωσίας στον τομέα αυτό (Rolland, 2019). Επίσης, ενισχύει και την ασφάλεια της ίδιας της Κίνας, η οποία ανησυχεί για ενδεχόμενη διασπορά της τρομοκρατίας στις ευάλωτες δυτικές επαρχίες της, όπως το Σιντσιάνγκ (Stronksi & Ng, 2018:10).

[16] Το κείμενο του Valdai Club έκανε λόγο για τις σημαντικές προοπτικές της ευρασιατικής οικονομικής ενοποίησης, υπό σινορωσική επίβλεψη (Köstem, 2019:2), (Rolland, 2019).

[17] Για παράδειγμα, το 2015, λίγο πριν την ανακοίνωση της Ευρύτερης Ευρασιατικής Συνεργασίας, υπεγράφη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΟΕ και Βιετνάμ, και το 2018 με το Ιράν. Συμφωνίες με το Ισραήλ, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία και την Αίγυπτο βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση (Köstem, 2019:3).

[18] Toν Σεπτέμβριο του 2019, η Ρωσία και η Ινδία υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της γεωργίας (Froy, 2019).

[19] Η Ρωσία έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Ιαπωνία για την οριστική επίλυση του ζητήματος των Κουρίλων Νήσων, οι οποίες καταλήφθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και διεκδικούνται μέχρι σήμερα από την Ιαπωνία, δηλητηριάζοντας τις σχέσεις των δύο κρατών (DW, 2018).

[20] Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2019, μετά την επιβολή εμπάργκο εκ μέρους της Ιαπωνίας ενάντια στη Νότια Κορέα, σε πρώτες ύλες κρίσιμες για την νοτιοκορεατική βιομηχανία, η Ρωσία προσφέρθηκε να παράσχει κάποιες από αυτές (Chan-kyong, 2019).

[21] Τον Νοέμβριο του 2018, η ΕΟΕ και ο ASEAN υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ των δύο οργανισμών (Köstem, 2019:3). Τον Ιούλιο του 2019, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε υπουργική διάσκεψη Ρωσίας-ASEAN, ανέφερε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται σε θετικό επίπεδο και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυσή της (TASS, 2019).

