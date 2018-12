Ένωση Κριτικών του Λος Άντζελες: Στο «Roma» το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας»

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Χρυσών Σφαιρών πριν από λίγες ημέρες, η περίοδος απονομής βραβείων 2018-2019 συνεχίζεται, αυτή τη φορά με την ανακοίνωση των νικητών της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες.

Τα μέλη της Ένωσης ψήφισαν τις καλύτερες ταινίες για το 2018 με το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν να είναι το φιλμ που απέσπασε τα περισσότερα βραβεία. Η νέα ταινία του Κουαρόν, κέρδισε τα βραβεία: Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερος Σκηνοθέτης και Καλύτερη Ταινία.

Οι πρόσφατοι νικητές του μεγάλου βραβείου-Καλύτερης Ταινίας από προηγούμενες χρονιές, ήταν οι ταινίες: «Call Me By Your Name», «Moonlight», «Spotlight», «Boyhood» και «Her».

Η λίστα με τα βραβεία της Ένωσης

Καλύτερη Ταινία: Roma

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Ντέμπρα Γκράνικ, «Leave No Trace»

Α′ Γυναικείο: Ολίβια Κόλμαν, «The Favourite»

Α′ Ανδρικό: Ίθαν Χοκ, «First Reformed»

Β′ Γυναικείο: Ρετζίνα Κινγκ, «If Beale Street Could Talk»

Β′ Ανδρικό: Στιβ Γιούν, «Burning»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Καλύτερο Σενάριο: Νικόλ Χολοφσένερ, Τζεφ Γουίτι, «Can you Ever Forgive Me?»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Shirkers»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Burning», «Shoplifters»

Καλύτερο Μοντάζ: Τζόσουα Άλτμαν, Μπινγκ Λιου, «Mind the Gap»

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χάνα Μπίτσλερ, «Black Panther»

Καλύτερη Μουσική: Νίκολας Μπριτέλ, «If Beale Street Could Talk»

Καλύτερη Φωτογραφία: Αλφόνσο Κουαρόν, «Roma»

Lifetime Achievement Award: Χαγιάο Μιγιαζάκι

The Douglas Edwards Experimental Film Award: Έβαν Τζόνσον, Γκάλεν Τζόνσον, Γκάι Μάντιν, «The Green Fog»