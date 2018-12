Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου: Οι καλύτερες ταινίες και σειρές του 2018

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, θεσμοί, κριτικοί κινηματογράφου και σινεφίλ παρουσιάζουν τις καλύτερες κινηματογραφικές στιγμές της χρονιάς που πέρασε.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, παρουσιάζει τις δέκα καλύτερες ταινίες και σειρές του 2018.

Η ξενόγλωσση και ήδη βραβευμένη ταινία του Αλφόνσο Κουαρόν, «Roma» έλαβε το Ειδικό Βραβείο από την κριτική επιτροπή του Ινστιτούτου. Δυο κριτικές επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από κριτικούς, ακαδημαϊκούς και ειδικούς κινηματογράφου, γιορτάζουν τις καλύτερες στιγμές στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Αυτή τη χρονιά, υπάρχει ποικιλία στη λίστα, με ταινίες των Σπάικ Λι, Πολ Σράντερ, Πίτερ Φαρέλι, Γιώργου Λάνθιμου και Ρόμπ Μάρσαλ μαζί με νεοφερμένους κινηματογραφιστές όπως οι Μπάρι Τζένκινς, Ράιαν Κούγκλερ, Τζόν Κραζίνσκι και Μπράντλει Κούπερ.

Και οι δέκα ταινίες, προέρχονται από άνδρες σκηνοθέτες. Ωστόσο, στην τηλεόραση ξεχωρίζει η διάκριση της σειράς «The Marvelous Mrs. Maisel» της Έιμι Σέρμαν Παλλαντίνο.

Να σημειωθεί ότι από τη λίστα λείπουν οι ταινίες «First Man», «Vice», «Widows», «The Front Runner», «Leave No Trace», «Can You Ever Forgive Me?» και «On the Basis of Sex».

Η λίστα με τις ταινίες