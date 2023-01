ΗΠΑ: Ο προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου υπό έρευνα αφού παραδέχτηκε ότι κλώτσησε τη σύζυγό του

Η US Soccer ανέφερε σε δήλωσή της: «Μετά την καταγγελία εναντίον του προπονητή της Εθνικής Ανδρών των ΗΠΑ, Γκρεγκ Μπερχάλτερ, στις 11 Δεκεμβρίου 2022, η US Soccer προσέλαβε αμέσως την Alston & Bird LLP για να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη έρευνα για το θέμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η US Soccer έμαθε για πιθανή ακατάλληλη συμπεριφορά προς πολλά μέλη του προσωπικού μας από άτομα εκτός του οργανισμού μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μια τέτοια συμπεριφορά και έχουμε επεκτείνει την έρευνά μας για να συμπεριλάβουμε αυτούς τους ισχυρισμούς.Εκτιμούμε τον Γκρεγκ και τη Ροζαλίντ που μίλησαν ανοιχτά για αυτό το περιστατικό. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για διαφάνεια, θα μοιραστούμε τα αποτελέσματα της έρευνας δημόσια όταν ολοκληρωθεί. Η US Soccer καταδικάζει τη βία οποιουδήποτε είδους και λαμβάνει τέτοιους ισχυρισμούς πολύ σοβαρά».