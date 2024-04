Eπαναλήψεις μερικού εύρους κίνησης: Έχουν οφέλη ή όχι;

Anastasiia Sienotova via Getty Images

Anastasiia Sienotova via Getty Images

Τι είναι οι μερικoύ εύρους επαναλήψεις

Γιατί να συμπεριληφθούν στην προπόνηση;

Υπερτροφία και μερικoύ εύρους επαναλήψεις

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Sport Science, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν την έκταση γονάτου (leg extension) βρήκαν μεγαλύτερες αυξήσεις στους τετρακέφαλους μυς όταν εκτελούσαν μερικό εύρος κίνησης σε σύγκριση με το πλήρες εύρος.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Strength and Conditioning Research είδε σχεδόν διπλάσια μυϊκή ανάπτυξη όταν οι συμμετέχοντες έκαναν μερικές επαναλήψεις γαλλικών εκτάσεων αγκώνα σε σύγκριση με τις πλήρεις.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Strength and Conditioning Research διαπίστωσε ότι όσοι έκαναν ακροστασίες στο αρχικό εύρος κίνησης είδαν διπλάσια αύξηση στο μέγεθος του γαστροκνήμιου σε σύγκριση με εκείνους που τις έκαναν σε πλήρες εύρος.

Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν την πρέσα ποδιών για μερικές επαναλήψεις μεγάλου μήκους βρήκαν παρόμοιες αλλαγές στο μέγεθος των τετρακεφάλων με αυτούς που έκαναν πλήρες εύρος σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.