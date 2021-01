Επτά νέα διεθνή μουσεία σε αναμονή εγκαινίων

MOHAMED EL-SHAHED via Getty Images

Έντεκα αίθουσες θα επιτρέπουν στον φιλότεχνο να περιπλανηθεί σε περισσότερα από 26.000 έργα και 10.000 προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων δύο εκδοχών του έργου «Η Κραυγή». Εκθέσεις θα θέτουν τον Μουνκ σε διάλογο με άλλους καλλιτέχνες, ξεκινώντας από τη Βρετανή Tracey Emin, της οποίας το ύψους 9 μέτρων γονατιστό μπρούτζινο γλυπτό «The Mother», έξω από το μουσείο, θα υποδέχεται τους επισκέπτες.

Το The New Hans Christian Andersen Museum ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει τις πύλες του πέρυσι στην Odense της Δανίας, το νέο πλάνο θέλει να εγκαινιαστεί εφέτος. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kengo Kuma and Associates, το μουσείο για τον πιο διάσημο Δανό συγγραφέα, έχει κεντρικό θέμα το δάσος, μιας και το δάσος παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στα παραμύθια του. Ένα μουσείο για μικρούς και μεγάλους.