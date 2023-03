Ερχεται το reboot της θρυλικής σειράς των 90s «The X-Files»

«Μίλησα πρόσφατα με έναν νεαρό άνδρα, τον Ράιαν Κούγκλερ, που θέλει να επαναφέρει τα The X-Files με ένα ποικιλόμορφο καστ», είπε ο Κάρτερ σε συνέντευξη του στο podcast «On The Coast with Gloria Macarenko» με αφορμή την 30ή επέτειο των X-Files, σχολιάζοντας -ορθά- ότι το όποιο update της σειράς θα γίνει σε έναν κόσμο βαθιά βουτηγμένο στις θεωρίες συνωμοσίας, πολύ περισσότερο από ό,τι την εποχή που έκανε το ντεμπούτο της η ορίτζιναλ σειρά.