Νέες Ταινίες: Τα Οχτώ Βουνά, Το Μπλε Καφτάνι, Dungeons and Dragons: Εντιμότητα μεταξύ Κλεφτών

Feelgood

Η ιστορία μιας ανδρικής φιλίας με φόντο τις ιταλικές Άλπεις στη βραβευμένη στις Κάννες ταινία «Τα οχτώ βουνά», «Το Μπλε Καφτάνι» της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί επίσης βραβευμένο στις Κάννες, «Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης» που αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον, «Dungeons and Dragons: Εντιμότητα μεταξύ Κλεφτών» -που θα απολαύσουν ιδιαίτερα όσοι είναι εξοικειωμένοι με το παιχνίδι- και όχι μόνο.

Οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 30 Μαρτίου.

Dungeons and Dragons: Εντιμότητα μεταξύ Κλεφτών

Ένας γοητευτικός κλέφτης και μια ομάδα τυχοδιώκτες αναλαμβάνουν την αποστολή επανάκτησης ενός χαμένου κειμηλίου, αλλά τα πράγματα θα στραβώσουν επικίνδυνα όταν πέσουν πάνω στους λάθος ανθρώπους. Κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου παιχνδιού RPG, σε σκηνοθεσία των Τζον Φράνσις Ντάλεϊ, Τζόναθαν Γκολνστάιν.

Με τους Κρις Πάιν, Μισέλ Ροντρίγκες, Χιου Γκραντ, Σοφία Λιλς, Τζέισον Γουόνγκ, Ντέιζι Χεντ, Τζάστις Σμιθ.

Το Μπλε Καφτάνι

Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο σε μια από τις παλαιότερες γειτονιές του Μαρόκου. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις εντολές των απαιτητικών πελατών, προσλαμβάνουν τον Youssef. Ο ταλαντούχος μαθητευόμενος δείχνει τη μέγιστη αφοσίωση στην εκμάθηση της τέχνης του κεντήματος και της ραπτικής από τον Χαλίλ και πολύ σύντομα τρυπώνει καταλυτικά ανάμεσά τους.

Η δεύτερη ταινία της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI στο Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών και το Βραβείο Κοινού στις Νύχτες Πρεμιέρας 2022.

Με τους Σαλέχ Μπακρί, Λούμπνα Αζαμπάλ, Αγιούμπ Μισιούι.

Ο Άρχοντας των Μυρμηγκιών

Η αληθινή ιστορία του Ιταλού ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Άλντο Μπραϊμπάντι, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σχέση του με έναν κατά πολύ νεότερό του άντρα στην Ιταλία του ’60. Στον ιταλικό ποινικό κώδικα η ομοφυλοφιλία δεν υπήρξε ποτέ παράνομη, αφού -όπως εξηγεί ένας δημοσιογράφος με καταλυτική παρουσία στην εξέλιξη της πλοκής- η καταδίκη της από την επίσημη εξουσία θα αναγνώριζε την ύπαρξή της· ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε ποτέ την εξουσία να επινοήσει άλλους τρόπους να επιβληθεί και να καταπνίξει τη διαφορετικότητα. Έτσι, το «έγκλημά» του Μπραϊμπάντι ήταν αυτό της «plagia», της πλάγιας επιρροής και παραβίασης της προσωπικότητας ενός άλλου ανθρώπου.

Ο Τζάνι Αμέλιο, ο οποίος αποκάλυψε πριν από μερικά χρόνια ότι είναι γκέι, καταπιάνεται με μια ιστορία που τον σημάδεψε βαθιά όταν ήταν νέος, αφού, όπως λέει, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως στη θέση του Μπραϊμπάντι θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος, ένοχος για ένα έγκλημα που δεν έχει καμία υπόσταση.

Παίζουν Λουίτζι Λο Κάσιο, Σάρα Σεραϊόκο, Έλιο Τζερμάνο, Λεονάρντο Μαλτέζε.

Τα Οχτώ Βουνά

Η ταινία των Φέλιξ Φαν Γκρόνινγκερ και Σαρλότ Βάντερμις που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πάολο Κονιέττι, το οποίο τιµήθηκε µε το Premio Strega Giovani και το Premio Strega (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, 2018), απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής (εξ ημισείας) στο 75ο Φεστιβάλ Καννών.

Η ιστορία μιας ανδρικής φιλίας με φόντο τις ιταλικές Άλπεις. Παιδιά που γίνονται άνδρες, που προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη των πατέρων του, αλλά που μέσα από τα μονοπάτια που παίρνουν τελικά πάντα επιστρέφουν σπίτι. Ο Πιέτρο είναι ένα παιδί από την πόλη, ο Μπρούνο είναι το τελευταίο παιδί ενός ξεχασμένου χωριού στο βουνό. Ενώ τα χρόνια περνούν, ο Μπρούνο παραμένει πιστός στο βουνό, ενώ ο Πιέτρο πηγαινοέρχεται. Οι συναντήσεις τους, τους μαθαίνουν την αγάπη και την απώλεια, τους θυμίζουν από πού έρχονται και αφήνουν το πεπρωμένο τους να ξετυλιχθεί, καθώς ο Πιέτρο και ο Μπρούνο ανακαλύπτουν τι σημαίνει να είναι αληθινοί φίλοι για πάντα.

Οι νέοι Ιταλοί ηθοποιοί, Λούκα Μαρινέλι και Αλεσάντρο Μπόργκι δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στους ρόλους των δύο φίλων που μεγαλώνουν μαζί.

Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης

Από την Ελλάδα του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του ’70, η νέα ταινία της Βάλερυ Κοντάκου, «Queen of the Deuce», αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον.

Το ντοκιμαντέρ της Βάλερυ Κοντάκου κέρδισε το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) για την καλύτερη ελληνική ταινία από το Επίσημο Πρόγραμμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, η ταινία «αποφεύγει την εύκολη ”αγιογραφική προσέγγιση” και κινηματογραφεί συναρπαστικά μια ”αυστηρώς ακατάλληλη” προσωπική διαδρομή επιβίωσης, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία».

Ζλάταν

Βιογραφική ταινία του Γιενς Χόγκρεν για τη ζωή και την καριέρα του Σουηδού σούπερ σταρ των γηπέδων, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που βασίζεται στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2011, με τίτλο «Εγώ, ο Ζλάταν». Με καταγωγή από Βαλκάνιους γονείς, το ποδόσφαιρο ήταν η λύτρωση του Ζλάταν, όπου το ιδιαίτερο ταλέντο και η αυτάρκειά του τον εκτίναξαν, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου να παίζει για ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μίλαν, η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Swordsmith Village

Όταν η οικογένειά του σκοτώνεται από έναν δαίμονα, ο Tanjiro Kamado θα ενταχθεί στο Σώμα Φονιάδων Δαιμόνων για να επαναφέρει την αδερφή του στην ανθρώπινη μορφή της. Κινηματογραφική μεταφορά του manga του Κογιοχάρου Γκοτούγκε από τον Χαρούο Σοτοζάκι.

Ανθρωπόπαυση

Σ’ ένα νησί του Αιγαίου, στη Σύμη, οι άνθρωποι πιστεύουν στα θαύματα. Από εκεί ξεκινά η ταινία το 2018, για να εξερευνήσει τη σχέση του ανθρώπου με τη πίστη και τη γνώση, το φυσικό και το μεταφυσικό. Η πίστη είναι κάτι προσωπικό και εσωτερικό. Η γνώση και η διαχείρισή της αφορά κοινωνία και πολίτες. Η κινηματογράφηση της άδειας Νέας Υόρκης το 2020 εν μέσω πανδημίας γεννά σκέψεις και ερωτήματα, που απρόβλεπτα, σχεδόν μεταφυσικά σμίγουν και αλληλοσυμπληρώνονται με το υλικό που γυρίστηκε, δύο χρόνια πριν.

Ο όρος anthropause (ανθρωπόπαυση) επινοήθηκε από τους επιστήμονες στη διάρκεια της πανδημίας για να περιγράψει το φαινόμενο της σχεδόν πλήρους παύσης της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ευεργετικής επίδρασης που είχε αυτή η παύση στα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Γόδα προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2022.

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη

Ένα «διαδραστικό θεατρικό ντοκιµαντέρ» της Μαριάννας Λαµπίρη µε σύγχρονα διαδραστικά µέσα, για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με την στορική αφήγηση που υπαγόρευσε ο ίδιος στον Γεώργιο Τερτσέτη με τίτλο: Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 και δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του. Με τους Μάνο Βακούση, Ευγενία Αποστόλου, Σοφία Λιάκου, Μίνα Τσάμου.

Μεγαλέξαντρος

