Ερευνα: Οι χιμπατζήδες είναι λάτρεις της μουσικής και του χορού

Νέες στοιχεία έρχονται στο φως, που δείχνουν πως οι χιμπατζήδες είναι λάτρεις της μουσικής και του χορού.

Ιάπωνες επιστήμονες, κατέγραψαν ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν πως, οι χιμπαζτήδες χτυπούσαν παλαμάκια, με χέρια και πόδια, ενώ χόρευαν την ώρα, που άκουγαν μουσική με πιάνο, κάτι που ίσως ρίξει φως στο πως οι πρόγονοι του ανθρώπου, αρέσκονται να χορεύουν όταν ακούνε κάποια μελωδία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κιότο και περιελάμβανε εφτά χιμπατζήδες να ακούνε έξι μουσικά κομμάτια των δύο λεπτών το καθένα, για έξι μέρες.

Αν και κανένας από τους εφτά χιμπατζήδες, δεν είχε εκπαιδευτεί να χορεύει, εντούτοις, όλοι τους κουνιόντουσαν στους ρυθμούς της μουσικής, κάθε φορά που αυτή ακουγόταν.

«Οι χιμπατζήδες, χορεύουν κατά κάποιον τρόπο σαν τους ανθρώπους», δήλώσε ο υπεύθυνος της έρευνας, Δρ. Γιούκο Χατόρι.

Ενα άλλο στοιχείο που παρατήρησαν οι επιστήμονες ήταν πως οι αρσενικοί ήταν πολύ πιο εκφραστικοί από τους θυληκούς, καθώς όχι μόνο χόρευαν περισσότερο αλλά παράλληλα επιδείκνυαν τις φωνητικές τους ικανότητες.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Proceedings of the National Academy of Science», ανέφερε οτι, τα ευρήματα υποδηλώνουν πως, η αγάπη του ανθρώπου για την μουσική και τον χορό, είναι πρωταρχική και βαθιά ριζωμένη μέσα στο DNA του, παρά κάτι στο οποίο διδαχτήκε ή εκπαιδεύτηκε.