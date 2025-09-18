Οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bio3 Forum 2025 δεν είναι απλώς μια θεσμική εξαγγελία· είναι ένα όραμα που θέτει την Ελλάδα σε νέα τροχιά. Η βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης ενός Υπουργείου που θα εστιάζει αποκλειστικά στην Έρευνα και την Καινοτομία, αμέσως μετά τις εκλογές του 2027, αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία.

Ως Τομεάρχης Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση και αισιοδοξία. Διότι για πρώτη φορά μπαίνει στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας η ανάγκη ενοποίησης του ερευνητικού μας χώρου και η συστηματική στήριξη της καινοτομίας με μόνιμο κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό. Με αξιοκρατία, διαφάνεια και αυστηρή αξιολόγηση επιδόσεων, ώστε οι Έλληνες ερευνητές να ακολουθούν σαφείς κανόνες και να έχουν σταθερή πρόσβαση σε πόρους.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ένα ιδιωτικό οικοσύστημα καινοτομίας που αναπτύσσεται δυναμικά. Startups, spin-offs, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιούν ιδιωτικά κεφάλαια και φέρνουν στο προσκήνιο καινοτόμες ιδέες με διεθνή απήχηση. Αυτό που λείπει περισσότερο σήμερα είναι ο συντονισμός, η γεφύρωση του κενού ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια και η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου ερευνητικού χώρου.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει η πρόταση του Πρωθυπουργού. Η δημιουργία ενός Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και που δε θα καταλήξει απλώς σε μια διοικητική αναδιάρθρωση. Το συγκεκριμένο Υπουργείο μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο που θα ενώσει τις δυνάμεις της χώρας: δημόσια και ιδιωτική έρευνα, πανεπιστήμια και αγορά, ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η προοπτική αυτή δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει ενθουσιασμό, αλλά και αίσθημα ευθύνης. Διότι απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό, στενή συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα και κυρίως συνέπεια λόγων και έργων. Αν το πετύχουμε, δεν θα περιοριστούμε μόνο στο να αναχαιτίσουμε το φαινόμενο του brain drain· θα καταφέρουμε να το αντιστρέψουμε, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ελκυστικό τόπο επιστροφής για Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και σε διεθνή προορισμό για νέους ερευνητές.

Το όραμα μιας «χώρας καινοτομίας», όπως το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Χρειάζεται πίστη στις δυνατότητές μας, συνέπεια και συνεργασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη βούληση να ανοίξει αυτόν τον δρόμο. Ώστε η έρευνα και η καινοτομία να γίνουν οι πραγματικοί πυλώνες της ανάπτυξης που αξίζει στους Έλληνες.

Η Ελλάδα μπορεί. Και τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξει.