Financial Times: Πόσο πιθανό είναι πλέον να μπορέσει να νικήσει η Ρωσία την Ουκρανία

«Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι ποιος καταλαμβάνει 5 χλμ... μα ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των δύο δυνάμεων » είπε ο Μάικλ Κόφμαν, διευθυντής Ρωσικών Μελετών στο στρατιωτικό think tank CNA, στο πλαίσιο του podcast War on the Rocks- υποστηρίζοντας πως τα εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία κρύβουν την ευρύτερη εικόνα.

Πόλεμος φθοράς

Απώλειες και κόπωση

Σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times, με βάση δεδομένα από το Institute for the Study of War, ως τις 12 Ιουλίου η Ρωσία είχε αυξήσει τα εδάφη υπό τον έλεγχό της μόνο κατά περίπου 5% σε σχέση με την 1η Μαΐου.