Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

WTF?



Donald Trump just interrupted his own Press Conference to brag about getting a photo from Vladimir Putin that he will be signing and sending back.



He then says that Putin wants to be at the World Cup in Washington DC, and says he's been very respectful.



What is wrong… pic.twitter.com/vzHhRGFgH3 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 22, 2025

Ο Τραμπ λέει ότι ο Πούτιν μπορεί να παρευρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να παρευρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, επιδεικνύοντας μια φωτογραφία στο Οβάλ Γραφείο που δείνχει τους δύο ηγέτες μαζί.

“Μπορεί να έρθει και μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Έχουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν τις επόμενες δύο εβδομάδες”, είπε για το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Κένεντι στην Ουάσινγκτον θα φιλοξενήσει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις 5 Δεκεμβρίου.

“Είναι τεράστια τιμή να φέρουμε αυτό το παγκόσμιο γεγονός και αυτή την απίστευτη ομάδα ανθρώπων και αυτούς τους απίστευτους αθλητές – τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο – στο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας του έθνους μας”, δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

“Ενώνουμε τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε, ενώνουμε τον κόσμο, εδώ στην Αμερική, και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό”, είπε ο Ινφαντίνο πριν αφήσει τον Τραμπ να κρατήσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα έχει τα κύρια γραφεία του στο Kennedy Center.

Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε απόψε ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών. Είπε ότι είναι βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε απόψε ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Ο Πούτιν δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

