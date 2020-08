Foreign Policy: Πού οδηγείται η κρίση με την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

ASSOCIATED PRESS

«Πώς η ανατολική Μεσόγειος εξελίχθηκε στο μάτι μιας γεωπολιτικής θύελλας» τιτλοφορείται δημοσίευμα του Foreign Policy σχετικά με την κρίση που έχει προκαλέσει η τουρκική επιθετικότητα στην ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο παρουσιάζεται η κατάσταση και γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με το πού θα οδηγηθεί η κατάσταση.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και το περιστατικό με τη σύγκρουση ελληνικής και τουρκικής φρεγάτας το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων με το ερευνητικό σκάφος «Όρουτς Ρέις». Παράλληλα, τονίζεται πως η Γαλλία προέβη σε έμπρακτη κίνηση στήριξης προς την Ελλάδα, στέλνοντας πολεμικά πλοία στην περιοχή, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ να εκφράζουν επίσης την αλληλεγγύη τους στην Αθήνα.

«Με τη Γαλλία και την Αίγυπτο ήδη σε ανοιχτή σύγκρουση με την Τουρκία στη Λιβύη, παρατηρητές ανά τον κόσμο φοβούνται πως οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία θύελλα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή» σημειώνεται σχετικά στο κείμενο, το οποίο υπογράφει ο Μάικλ Τάντσουμ, που διδάσκει διεθνείς σχέσεις σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία και είναι επίσης συνεργάτης του Truman Research Institute for the Advancement of Peace, του Hebrew University στο Ισραήλ και του Πανεπιστημίου Μπεσκέντ στην Τουρκία.

Όπως γράφει ο αρθρογράφος, επί δεκαετίες οι διαφορές περί θαλασσίων συνόρων/ ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο ήταν τοπικό ζήτημα, ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια αυτό άλλαξε λόγω των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ως «game changer» χαρακτηρίζεται η ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr από την ιταλική Eni σε αιγυπτιακή θαλάσσια ζώνη- με την Eni να αρχίζει να προωθεί σχέδιο για την εκμετάλλευση του κυπριακού, αιγυπτιακού και ισραηλινού αερίου και τη χρήση αιγυπτιακών εγκαταστάσεων για υγροποίησή του και πώλησή του στην Ευρώπη ως LNG.

«Αν και εμπορικά λογικό, υπήρχε ένα γεωπολιτικό ζήτημα στο αιγυπτιακής βάσης σχέδιο προώθησης του LNG: Δεν άφηνε ρόλο στην Τουρκία και στις υποδομές αγωγών της προς την Ευρώπη, γκρεμίζοντας τα εν εξελίξει σχέδια της Άγκυρας να καταστεί περιφερειακό ενεργειακό hub. Το 2018 ο γαλλικός κολοσσός Total έδωσε άλλο ένα πλήγμα στην Τουρκία συνεργαζόμενος με την Eni σε όλες τις επιχειρήσεις ανάπτυξης αερίου στην Κύπρο, φέρνοντας τη Γαλλία στη μέση του ενεργειακού “βάλτου” της ανατολικής Μεσογείου.

Περίπου την ίδια περίοδο, η Κύπρος επίσημα συμφώνησε να προμηθεύει τις εγκαταστάσεις LNG της Αιγύπτου για εξαγωγές. Αφού η Κύπρος υπέγραψε τη συμφωνία, το Ισραήλ, που προηγουμένως εξέταζε την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού Ισραήλ- Τουρκίας, ακολούθησε και συμφώνησε να πωλεί το αέριό του στην Αίγυπτο επίσης.

Η Τουρκία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για αυτές τις εξελίξεις επιδιδόμενη σε μια σειρά από ασκήσεις διπλωματίας κανονιοφόρων, στέλνοντας εξερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα στα κυπριακά ύδατα με ναυτική συνοδεία. Η χώρα συνεχίζει να αρνείται να αναγνωρίσει την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών της Κύπρου, για την οποία η Άγκυρα υποστηρίζει πως έγινε παράνομα σε βάρος της Τουρκίας. Κάνοντας αυτό, ισχυρίζεται πως υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».