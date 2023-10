Φωτογραφίες: Ελληνικά μαχητικά στην πολυεθνική άσκηση Ocean Sky 2023

Η άσκηση διεξήχθη υπό την διεύθυνση και τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας της Ισπανίας (Spanish Air Force – SAF), στην Αεροπορική Βάση Gando των Κανάριων Νήσων της Ισπανίας. Η Ocean Sky 2023 είναι άσκηση τύπου INVITEX – LIVEX (Invitation to an Exercise – Live Exercise) που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Σκοπός της είναι η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε εναέριες αποστολές (Air to Air) οι οποίες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δημιούργησαν ένα άκρως απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, που συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε πολυμερές και συμμαχικό πλαίσιο.