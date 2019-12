Goldair: Κορυφαία χρονιά για τον όμιλο το 2019

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ομίλων στον χώρο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων, των διεθνών μεταφορών και Logistics. Ο όμιλος Goldair, διαθέτει πλούσια δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας, με χιλιάδες θέσεις εργασίες, μεγάλο κύκλο εργασιών και με επενδύσεις που εντυπωσιάζουν.

Η δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες εξυπηρέτησης προσώπων και αγαθών και για τον λόγο αυτό ήταν εξίσου σημαντική και η χρονιά για τον κλάδο των μεταφορών και logistics. Μάλιστα, ο δεύτερος εξελίσσεται σε «star- sector» της ελληνικής οικονομίας, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και ειδικά των δύο λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Goldair με ευελιξία, λειτουργικότητα και διαφάνεια συντήρησε δυναμικά όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, διατήρησε τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και παράλληλα ανέπτυξε στρατηγικές συνεργασίες και προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου.

Επίγεια εξυπηρέτηση αεροδρομίων

Η Goldair Handling, διατήρησε το 2019 το μερίδιο αγοράς της στην Ελλάδα, ενώ κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδιά της στη διεθνή αγορά καθώς και να εισέλθει σε μια ακόμα χώρα (Ελβετία).

Με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της καθώς και τη διεύρυνση του δικτύου της, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ της στη διεθνή αγορά, η Goldair Handling κέρδισε τον διαγωνισμό για αποκλειστική παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης σε κοινοπραξία της Goldair με την AAS assistance. Η έναρξη της εν λόγω λειτουργίας είναι την 1η Ιανουαρίου 2020, με διάρκεια αδειοδότησης 5 έτη και θα απασχοληθούν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι.

Όσον αφορά το πελατολόγιο της, στην Ελλάδα, η Goldair Handling πρόσθεσε νέες συνεργασίες, όπως η Air Europa Cargo, Austrian Airlines (SKU Airport), Get Jet, Oman Air, Saudia & Saudia Cargo, Skyup Airlines ενώ παράλληλα ανανέωσε συμφωνίες με σημαντικούς πελάτες της όπως η Αegean, Aeroflot, American Airlines, Cyprus Airways, Emirates, iFly, Lot, Lufthansa, Novair, Smartlynx, Star air, Sundair, UPS, Ural Airlines, Utair, Yamal κ.α, αποτέλεσμα της άριστης και μακροχρόνιας σχέσης με τις προαναφερθείσες αεροπορικές εταιρείες, στην ελληνική αγορά. Έως το τέλος του 2019, στον επιχειρησιακό τομέα, η Goldair Handling θα εξυπηρετήσει πάνω από 129 χιλιάδες πτήσεις (+1%) βελτιώνοντας σημαντικά τόσο τους δείκτες ασφάλειας αεροσκαφών στην πίστα όσο και ποιότητας στην εξυπηρέτηση επιβατών.

Από τον εμπορευματικό σταθμό της εταιρείας στον Δ.Α.Α θα διακινηθούν περίπου 51χιλ. τόνοι εμπορευμάτων & ταχυδρομείου, ενώ οι αίθουσες διακεκριμένων επιβατών (Lounges) στον Δ.Α.Α., γνώρισαν υψηλή επισκεψιμότητα (+27%) σε σύγκριση με το 2018.

Για ακόμα μια χρονιά, η Goldair Handling επένδυσε στην ανάπτυξη του προσωπικού της, απασχολώντας τη θερινή περίοδο περισσότερους από 3.500 υπαλλήλους στην Ελλάδα (αύξηση 1,6%), κατέχοντας πλέον την 23η θέση σύμφωνα με την κατάταξη της ICAP στο Leading Employers in Greece, συμβάλλοντας ενεργά για ακόμα μια χρονιά, στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα στο εξωτερικό (Κύπρο και Βουλγαρία), απασχολήθηκαν περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι.

Άξια αναφοράς, η υλοποίηση του ετήσιου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, με την ενίσχυση και ανανέωση (ακόμα και την ηλεκτροκίνηση) του επίγειου εξοπλισμού κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για ακόμα μια χρονιά συνέβαλλε ενεργά στην υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στη συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω αναγνωρισμένων φορέων, ενώ πρόσφατα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσε τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια ως κύρια χαρακτηριστικά για την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία της.

Καταλήγοντας, το 2019 κορυφώνεται με 4 σημαντικές βραβεύσεις για την εταιρεία.

- Βραβείο Corporate Superbrand 2019 αναδεικνύοντάς την ως μια από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες,

- Διάκριση στα HR Awards (Bronze βραβείο στην κατηγορία Most Effective Recruitment Strategy: Resourcing and Diversity)

- Environmental Excellence Award από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

- Βράβευση με το Health and Safety Award στην κατηγορία: Δραστηριότητες Εμπέδωσης Εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας και την Καμπάνια: Personal Health and Safety Alert.