«Grey’s Anatomy», «NCIS» και δεκάδες τηλεοπτικές παραγωγές σταματούν γυρίσματα λόγω πανδημίας

Η τηλεοπτική βιομηχανία δοκιμάζεται, όπως και η παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας του κορονοϊού.

Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming ανακοίνωσαν τη διακοπή γυρισμάτων σε γνωστές σειρές και σόου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει, εκτιμώντας ότι τα γυρίσματα θα συνεχιστούν εν ευθέτω χρόνω, σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς την παρουσία κοινού (σόου). Στην περίπτωση του περιώνυμου Αμερικανού παραγωγού Ντικ Γουλφ, τα γυρίσματα των σειρών του οποίου ήταν προς το τέλος, η διακοπή για την σεζόν είναι οριστική.

Μεταξύ των εκπομπών, σειρών και σόου που κάνουν παύση είναι η κωμωδία Γκρέις και Φράνκι με τους σταρ Τζέιν Φόντα, Λίλι Τόμλιν και Μάρτιν Σιν, που βρίσκεται στην έβδομη και τελευταία σεζόν, το πολυβραβευμένο Grey’s Anatomy (που βρίσκεται στην 16η σεζόν και γύρισε το 21ο από τα 25 επεισόδια του κύκλου), το NCIS, το The Morning Show με τη Τζένιφερ Άνιστον και τη Ρις Γουίδερσπουν, το The Late Late Show με τον Τζέιμς Κόρντεν και το The Tonight Show του Τζίμι Φάλον.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της σειράς Γκρέις και Φράνκι: Η διακοπή ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που ο δήμαρχος του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 50 ατόμων. Εκτός των άλλων, οι τρεις αγαπημένοι πρωταγωνιστές ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες λόγω ηλικίας.

Ακολουθεί ένα μικρό μέρος της μακράς λίστας:

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D (NBC)

Chicago Med (NBC)

Dynasty (the CW)

FBI (CBS)

Grey’s Anatomy (ABC)

Law & Order: SVU (NBC)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

New Amsterdam (NBC)

Riverdale (The CW)

Survivor (CBS)

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC)

Angelyne (Peacock)

Grace and Frankie (Netflix)

Little America (Apple TV+)

The Morning Show (Apple TV+)

Russian Doll (Netflix)





Με πληροφορίες από Deadline