H HuffPost γιορτάζει τη Μουσική

Η Κατερίνα Πολέμη, η Ελληνοβραζιλιάνα συνθέτις και ερμηνεύτρια που το 2011 ηχογράφησε το πρώτο της δίσκο «Spread the Music not the Name» και την οποία το ευρύ κοινό ανακάλυψε δύο χρόνια αργότερα με το soundtrack της ταινίας «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη και η τραγουδίστρια (και φοιτήτρια Ιατρικής) Δήμητρα Σελεμίδου, που συστήθηκε δισκογραφικά το 2017 με το άλμπουμ «Τρίτη έξοδος», σε μία συζήτηση που πατάει στο σήμερα και πετάει μέχρι την επόμενη δεκαετία.