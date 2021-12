H στρατηγική σημασία των Στενών της Μαλάκα

Η Ινδία έχει αναγνωρίσει πως η περιοχή γύρω από τα Στενά της Μαλάκα θα αποτελέσει πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, και πως στο μέλλον η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει την σημαντική ναυτική της ισχύη για να δημιουργήσει μια ζώνη ναυτικού ακοκλεισμού, εκτεινόμενη από την Νότια Κινέζικη Θάλασσα μέχρι και τον Περσικό Κόλπο.

Ως εκ τούτου, το Ινδικό κράτος προχωρεί σταθερά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα κράτη που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό προκειμένου να αποκλειστεί μια εις το διηνεκές κινεζική παρουσία στα εν λόγω ύδατα.

Ταυτοχρόνως, η Ινδία έχει δρομολογήσει εσχάτως την στρατικωποίηση των νήσων Άνταμαν και Νίκομπαρ, που συνιστούν ένα σύμπλεγμα από 524 νησιά, 38 εκ των οποίων είναι κατοικημένα. Η παρουσία στην εν λόγω τοποθεσία, βορείως των Στενών της Μαλάκα, θα προσφέρει την δυνατότητα στην Ινδία να επιτηρεί αυτά τα ζωτικής σημασίας ύδατα, και να προβάλλει στρατιωτική ισχύη εν περιπτώσει που οι ναυτιλιακές δραστηριότητες στην περιοχή τεθούν εν κινδύνω.

Εν συγκεκριμένω, οι νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή θα περιλαμβάνουν μια αναβαθμισμένη αεροπορική βάση, που θα δύναται να φιλοξενήσει αεροσκάφη μεγάλου μεγέθους, όπως επί παραδείγματι το νεοσύστατο Hercules C-130J, ιδανικό για επιχειρήσεις των Ειδικών Δυνάμεων.

Πέραν τούτων, αντιλαμβανόμενη πως ο περιορισμός της Κινεζικής παρουσίας στην περιοχή συνιστά ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, η Ινδία έχει προχωρήσει, εν παραλλήλω με την ενδυνάμωση των δικών της δυνατοτήτων, στην συνεργασία με άλλους κρατικούς δρώντες. Μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού άξονα ασφαλείας QUAD (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία, Ιαπωνία), το Ινδικό κράτος έχει δεχθεί εσχάτως την πρώτη οικονομική βοήθεια αναπτυξιακής φύσεως από την Ιαπωνία, ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων, για την εγκατάσταση ενεργειακών αποθηκευτικών συστημάτων στο Νότιο Άνταμαν.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν διατυπώσει ακραιφνώς τις φιλοδοξίες τους στην περιοχή μέσα στο «Κοινό Στρατηγικό Οράμα ΗΠΑ-Ινδίας», υπογραφέν το 2015, αλλά και αργότερα στην «Ναυτική Στρατηγική Ασίας-Ειρηνικού» συνταχθείσα από το Αμερικανικό Υπουργείου Άμυνας. Οι εν λόγω διακυρήξεις καλούν για εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, ζητώντας ταυτοχρόνως μεγαλύτερη Ινδική δραστηριότητα στην περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού. Απόρροια της σύσφιξης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών υπήρξε η στάθμευση και ο ανεφοδιασμός, για πρώτη φορά το περασμένο έτος, του Αμερικανικού αεροσκάφους P-8 Poseidon σε ναυτική βάση των νήσων Άνταμαν και Νίκομπαρ.

Ο εσχάτως συστημένος άξονας συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας (AUKUS) αποσκοπεί πρωτίστως στον περιορισμό της Κινεζικής ισχύος στην Νότια Κινέζικη θάλασσα, στην διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοϊας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και στην προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών που οδηγούν στην Δύση.

Τούτων λεχθέντων, οι ΗΠΑ αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Αυστραλίας με υποβρύχια πυρηνικής τεχνολογίας και με πυραύλους Tomahawk cruise μεγάλου βεληνεκούς.

Οι εν λόγω πυραύλοι ακριβείας θα δυνανται να πλήξουν στόχους από απόσταση πέραν των 400 χιλιομέτρων, μέσα στο βεληνεκές των οποίων θα εμπίπτουν τα Στενά της Μαλάκα. Αυτό θα ενισχύσει σημαντικά την αποτρεπτική ισχύη της χώρας, και εν γένει του AUKUS, που έχει πλήρη επίγνωση του ζωτικού στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζουν τα Στενά για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Εν παραλλήλω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναγνωρίσει πως τα Στενά της Μαλάκα και οι θαλάσσιες εμπορικοί οδοί της περιοχής του Ινδο-Ατλαντικού αποτελούν πλέον το επίκεντρο εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού με πολλαπλά ενδεχόμενα σημεία τριβής και σύγκρουσης.

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ινδία στην περιοχή, ως αντίβαρο στην αυξανόμενη Κινεζική επιρροή. Εν ολίγοις, η Βρετανική υψηλή στρατηγική συνίσταται στην αύξηση της ναυτικής και στρατιωτικής της παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό, στην επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με τα κράτη της ASEAN, και στην εμβάθυνση των αμυντικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών της σχέσεων με κράτη όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Πηγές

Brooke-Holland Louisa (11/10/2021) Integrated Review 2021: The Defence tilt to the Indo-Pacific, House of Commons Library, (https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9217/).

Evers, Hans-Dieter; Gerke, Solvay (2006) : The strategic importance of the Straits of Malacca for world trade and regional development, ZEF Working Paper Series, No.17, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF), Bonn.

Hisrt Tomas (21/5/2014) ‘’The world’s most important trade route?’’, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/.

Moriyasu Ken, (7/3/2021) Japan sends first-ever aid to Indian islands at mouth of Malacca, Nikkei Asia, (https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Japan-sends-first-ever-aid-to-Indian-islands-at-mouth-of-Malacca).

Potter Robert ,The Importance of the Straits of Malacca, E-International Relations, (7/9/ 2012), (https://www.e-ir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/).

Safety in the Straits of Malacca and Singapore, The Nippon Foundation , (https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/projects/safe_passage).

South East Asia, Straits of Malacca, (https://dg.dryadglobal.com/south-east-asia-straits-of-malacca).

The Strait of Malacca – a historical shipping metropolis, World Ocean Review, (https://worldoceanreview.com/en/wor-5/living-with-the-coasts/coastal-functions/the-strait-of-malacca-a-historical-shipping-metropolis/).

The Strait of Malacca, a key oil trade chokepoint, links the Indian and Pacific Oceans, (11/8/2017) Today in Energy - U.S. Energy Information Administration, (https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32452).

Vavasseur Xavier, Australia To Procure Tomahawk And Hypersonic Missiles, Naval News, (17/9/2021) (https://www.navalnews.com/naval-news/2021/09/australia-to-procure-tomahawk-and-hypersonic-missiles/).

Αντιπρόσβαση/Απαγόρευση Περιοχής (Anti Access/Area Denial-A2/AD): Νέες Όψεις των Ναυτικών Επιχειρήσεων, Άρθρα Εξωτερικών Συμμετοχών, ResPublica. (https://www.respublica.gr/2021/10/post/anti-access-area-denial-a2-ad/).

Δημητρακόπουλους Γιώργος, Τεράστιας στρατηγικής σημασίας τα Στενά της Malacca, All Time Classic (22/11/2019) (https://www.alltimeclassic.net/terastias-strathgikhs-shmasias-ta-stena-ths-malacca/).