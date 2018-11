HuffPost Weekend: «Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε», «Φαρενάιτ 451» και «Face Forward... into my home»

Μετά την πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα και τη θερμή υποδοχή του στο Ηράκλειο Κρήτης, το διαδραστικό πρόγραμμα Face Forward …into my home ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει στο κοινό τα πρόσωπα και τις ιστορίες 26 προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ζουν στη χώρα μας και προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή . Το Face Forward …into my home περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά τους πορτρέτα και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους. Όλοι οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που συμμετέχουν στο Face Forward …into my home υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για τη Στέγαση και την Ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σε συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, του προγράμματος REACT και του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης .

« Face Forward... into my home » στη Θεσσαλονίκη.

Δύο αστέρες του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, ιδανικοί ερμηνευτές της φωνητικής μουσικής δωματίου, ο Γερμανός βαρύτονος HolgerFalk [Χόλγκερ Φαλκ] και ο πιανίστας JuliusDrake [Τζούλιους Ντρέηκ], εμφανίζονται το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το ρεσιτάλ τους τιτλοφορείται «Jeunehommedevingtans» («Εικοσάχρονο αγόρι»)–ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τον στίχο ενός ποιήματος του Aπολλιναίρ για τη σύντομη ζωή ενός νεαρού στρατιώτη στα χαρακώματα– και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Φαλκ, πουέχει στο ενεργητικό του βραβευμένες ηχογραφήσεις με έντεχνα τραγούδια των Πουλένκ και Άισλερ, θα παρουσιάσει, υπό τη μουσική συνοδεία του εξαίρετου Τζούλιους Ντρέηκ, κύκλους τραγουδιών του Φρανσίς Πουλένκ σε ποίηση Γκιγιώμ Απολλιναίρ και το HollywoodSongbookτου Xανς Άισλερ σε ποίηση Μπέρτολτ Mπρεχτ. Και οι δύο συνθέτες, στα 1918, στο τέλος του πολέμου, ήταν είκοσι ετών, ενώ έζησαν και πέθαναν με λίγους μήνες διαφορά. Προέρχονταν από αντίπαλα στρατόπεδα, Γαλλία και Γερμανία, και σημάδεψαν εξίσου τον 20ό αιώνα με τα τραγούδια τους.

Η βραδιά Lied τωνHolgerFalk και JuliusDrake στο Μέγαρο εντάσσεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου The Birth of Contemporary Europe: World War I, Music and the Arts (9-11/2018), που συνδιοργανώνεται από τη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και το ΜΜΑ, τη Διεύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Tιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) , 14 ευρώ, 20 ευρώ. Eισιτήρια 210 72 82 333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.

ΒΙΒΛΙΟ

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 19:30, o Γερμανός συγγραφέας, δημοσιογράφος της Tagesspiegel και κριτικός θεάτρου, Rüdiger Schaper, έρχεται στην Αθήνα καλεσμένος της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση, που εντάσσεται στην ενότητα «Ξένοι Συγγραφείς», έχει τίτλο «2.500 χρόνια Θέατρο - μια συζήτηση μεταξύ φίλων» και πραγματοποιείται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Π. Ράλλη) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Νεφέλη.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον εκδότη Περικλή Δουβίτσα με αφορμή το βιβλίο του «Μικρή ιστορία του μεγάλου θεάτρου, με αφετηρία την Ελλάδα» που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση Γιάννη Καλιφατίδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και θα υπάρχει μετάφραση από τα γερμανικά.

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από συναντήσεις με ορισμένες από τις μεγαλύτερες μορφές του σύγχρονου θεάτρου, όπως ο Ρόμπερτ Ουίλσον, ο Χάινερ Μύλλερ, ο Καζούο Όνο, ο Πατρίς Σερώ και ο Ντάριο Φο, καθώς και με πολλούς άλλους θεατρικούς καλλιτέχνες που άφησαν εποχή. Η θεατρική διαδρομή οδηγεί από το Βερολίνο στο Παρίσι, από την Καμπούλ στη Βαγδάτη και από την Πέτρα στην Επίδαυρο. Μέσα από διαλόγους με τον Τσέχωφ, τον Σαίξπηρ ή τον Αισχύλο, ο συγγραφέας καταδεικνύει ότι κλασικό θέατρο μπορεί να υπάρξει μονάχα στο παρόν. Το θέατρο ζει, αναπνέει και ορίζεται από την εμπειρία της στιγμής, ενώ είναι σε θέση να μαθαίνει από το παρελθόν του, να πλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις του και να ανανεώνεται με νέες δομές και τεχνολογίες, και μάλιστα ακολουθώντας ανάστροφη πορεία από το σήμερα προς την αφετηρία του – 2.500 χρόνια πριν.