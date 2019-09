HuffPost Weekend: Τζον Κλιζ στο Ηρώδειο, Νύχτες Πρεμιέρας και Last Drive στο Ξέφωτο

Μια τριήμερη βόλτα στην Αθήνα, από το Ηρώδειο και τις Νύχτες Πρεμιέρας (στην προκειμένη περίπτωση παραπάνω από μία φορές), μέχρι τον «Πλανήτη Τεχνόπολη» και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ. Μπορεί να ματαιώθηκε η συναυλία της Τζέιν Μπίρκιν και να είναι sold out οι συναυλίες των Florence and The Machine, όμως εμείς έχουμε τον Monty Python - Τζον Κλιζ, που μετά από πέντε χρόνια περιοδείας στην Ευρώπη, εμφανίζεται στην Αθήνα λέγοντας χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό «Last Time To See Me Before I Die».

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

Με το «Last Time To See Me Before I Die», μία ανατρεπτική «αφήγηση» της ζωής και της καριέρας του.

Ο διάσημος κωμικός, συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός Τζον Κλιζ, ο «ψηλός» των Monty Python, της εμβληματικής όσο και ανατρεπτικής ομάδας που έκανε θραύση με την τηλεοπτική σειρά «Το ιπτάμενο τσίρκο των Monty Python» (η οποία άρχισε να μεταδίδεται το 1969 στη Βρετανία) και στη συνέχεια με ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, έρχεται στο Ηρώδειο.

Ο Κλιζ γεννήθηκε στο Weston-super-Mare της Αγγλίας το 1939. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όπου άρχισε να γράφει κωμικά σκετς στο Clifton College του Μπρίστολ καθώς και με τη συμμετοχή του στον θεατρικό θίασο Footlights Club, ενώ φοιτούσε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Το πρώτο του επαγγελματικό εγχείρημα γραφής ήταν μέσω του BBC στο «The Dick Emery Show» και μετέπειτα με τα σατιρικά σκετς «That Was the Week That Was» (1963), «The Frost Report » (1966) και «At Last the 1948 Show» (1967) με παρουσιαστή τον David Frost. Η μεγάλη επιτυχία τουστα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησε στην απόκτηση ενός μικρού ρόλου στην ταινία «Interlude»(1968), η πρώτη του κινηματογραφική συμμετοχή.



Το 1969, μια παρέα ηθοποιών και συγγραφέων σχηματίζουν τους θρυλικούς Monty Python. Οι Γκράχαμ Τσάπμαν, Τζον Κλιζ, Τέρι Γκίλιαμ, Τέρι Τζόουνς, Μάικλ Πάλιν και Έρικ Άιντλ, συνεργάζονται για την παραγωγή του σατιρικού σόου «Monty Python Flying Circus» στο BBC. Με ένα μοναδικό ύφος αλλά και ένα ιδιαίτερα καυστικό και ακραίο χιούμορ, η σειρά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και απέκτησε εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς θέτοντας νέα θεμέλια στο είδος της κωμωδίας. Ο Κλιζ υπήρξε πρωταγωνιστής και σεναριογράφος σε τέσσερις Monty Python ταινίες: «Monty Python and the Holy Grail» (1975) η οποία μέχρι σήμερα θεωρείται ευρέως μία από τις σημαντικότερες και πιο ανατρεπτικές ταινίες στο χώρο της κωμωδίας, «And Now for Something Completely Different» (1971), «Life of Brian»(1979) και το «The Meaning of Life» (1983). Η επόμενη τηλεοπτική επιτυχία του ήταν η σειρά «Fawlty Towers» (1975-1979). Κλασικό δείγμα βρετανικού χιούμορ, μαζί με την τότε γυναίκα του Connie Booth γράψανε και πρωταγωνίστησαν σε 12 επεισόδια. Η σειρά ήταν εξαιρετικά δημοφιλής με αποτέλεσμα το 1980 να κερδίσει το βραβείο BAFTA για Best Entertainment Performance. Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το χαρακτήρισε το καλύτερο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που έγινε ποτέ.