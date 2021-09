Καλλιτέχνες που άλλαξαν το όνομα τους ενώ ήταν διάσημοι: Από τον Πρινς στην Κέιτι Πέρι

Πριν από λίγες ημέρες, ο ράπερ και επιχειρηματίας Kanye West ξεκίνησε νομική διαδικασία για να αλλάξει και επισήμως το όνομα του σε «Ye».

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο ράπερ είχε ανακοινώσει ότι επέλεξε να τον προσφωνούν Ye, όπως και ο τίτλος ενός δίσκου του.

Όμως ο Kanye West δεν είναι ο πρώτος σταρ που αλλάζει το όνομά του, ενώ έχει ήδη γίνει διάσημος.

Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που υιοθέτησαν νέα ψευδώνυμα, αφού η καριέρα τους είχε ήδη ξεκινήσει.

Πρινς

Το 1993, ο Prince ήταν στο αποκορύφωμα της φήμης του όταν άλλαξε το όνομά του σε ένα περίτεχνο σύμβολο που σήμαινε αγάπη.

Καθώς κανείς δεν μπορούσε να προφέρει το νέο όνομα, έγινε γνωστός, για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, ως The Artist Formerly Known as Prince (Ο καλλιτέχνης που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Prince).