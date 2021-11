Κι όμως, υπάρχουν πέντε τρόποι που μπορούμε να χάσουμε βάρος όσο κοιμόμαστε

Πώς ο κακός ύπνος μας κάνει να παίρνουμε βάρος

Να σηκώνουμε βάρη αργά την νύχτα

Η άρση βάρους μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό μας έως και για 16 ώρες. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύονται σε ένα άρθρο με τίτλο «Η επίδραση της πρωινής εναντίον βραδινής άσκησης στον γλυκαιμικό έλεγχο και τους μεταβολίτες του ορού σε υπέρβαρους/παχύσαρκους άνδρες: μια τυχαιοποιημένη δοκιμή» (“The effect of morning vs evening exercise training on glycaemic control and serum metabolites in overweight/obese men: a randomised trial”). Χαμηλά νυχτερινά επίπεδα γλυκόζης παρατηρήθηκαν σε συμμετέχοντες που προπονήθηκαν το βράδυ.