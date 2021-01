Κοινή επιστολή: 673 επαγγελματίες ζητούν εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για τον Κινηματογράφο

Σε μια κίνηση πρωτοφανούς συσπείρωσης και ενότητας, διακομματικής και διασυνδικαλιστικής, 673 επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, συνυπογράφουν επιστολή ζητώντας τον συντονισμό της Πολιτείας για μία εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για τον κινηματογράφο, καλώντας το υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει πρωτοβουλία, μετά τις τρεις πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές ενέργειες (της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της ΕΡΤ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), οι οποίες, όπως αναφέρουν «αλλοιώνουν το τοπίο του Ελληνικού Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης και δημιουργούν μονοπωλιακές συνθήκες στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Ενέργειες που όχι μόνο στερούν πολύτιμους πόρους από την παραγωγή των κινηματογραφικών ταινιών, αλλά επιπλέον θέτουν σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας κι έναν ολόκληρο οικονομικό κλάδο της χώρας».

Οι 673 επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους -σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί, συντελεστές, διανομείς και θεωρητικοί του κινηματογράφου- που συνυπογράφουν την επιστολή, ζητούν από την Πολιτεία «να σεβαστεί έναν ολόκληρο επαγγελματικό τομέα που όχι μόνο δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας αλλά όπως φάνηκε πιο επιτακτικά από ποτέ στη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργεί επιπλέον κάτι εξίσου πολύτιμο για τη δημόσια ζωή και την κοινωνία: ψυχαγωγία και Πολιτισμό».

Την επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ πολλών άλλων, ο Κώστας Γαβράς, ο Παντελής Βούλγαρης, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Πέτρος Μάρκαρης και ο Ευθύμης Φιλίππου, ο Πάνος Χ. Κούτρας, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μάκης Παπαδημητρίου, η Κάτια Γκουλιώνη, η Αριάν Λαμπέντ, η Όλια Λαζαρίδου, ο Στέλιος Μάινας, ο Χρήστος Λούλης.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή και τα ονόματα των επαγγελματιών που την υπογράφουν:

Τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε θεατές μιας σειράς νομοθετικών και άλλων θεσμικών ενεργειών οι οποίες θα αποδυναμώσουν την Ελληνική Κινηματογραφία και τους επαγγελματίες της, σκηνοθέτες, παραγωγούς, σεναριογράφους, ηθοποιούς, καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές. Συγκεκριμένα:

1) Σχέδιο νόμου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με επίσημο αντικείμενο την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στην εθνική νομοθεσία, βρίσκει αφορμή για να επιχειρήσει να αντικαταστήσει βασικά άρθρα του ισχύοντα νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης (ν. 3905/2010). Συγκεκριμένα τα άρθρα που αφορούν την χρηματοδότηση της παραγωγής των κινηματογραφικών ταινιών από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χρηματοδότηση γνωστή ως 1,5%.

Το άρθρο 17 του νέου σχεδίου νόμου (άρθρο που θα έπρεπε απλά να ενσωματώνει αντίστοιχο άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την παρουσία ευρωπαϊκού περιεχομένου στις πλατφόρμες κατά 30%, και για τη δυνατότητα οι εγκαταστημένοι εκτός χώρας πάροχοι να συνεισφέρουν, είτε με άμεσες επενδύσεις είτε στα εθνικά ταμεία, στην παραγωγή ευρωπαϊκού έργου) επιχειρεί αυθαίρετα να στερήσει σημαντικούς πόρους από τον Ελληνικό Κινηματογράφο, από τις αλλοδαπές ταινίες ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής και από τους παραγωγούς των ταινιών (που έως τώρα ήταν οι αποκλειστικοί δικαιούχοι τους), και να εκχωρήσει αυτούς τους πόρους σε τηλεοπτικά προγράμματα ή στο ΕΚΟΜΕ.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου βγήκε στη δημόσια διαβούλευση για ελάχιστο χρονικό διάστημα και από όσο μάλιστα διαφαίνεται εν αγνοία του καθ᾽ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού.

Μια τέτοια ενέργεια αμφισβητεί ευθέως την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού να ρυθμίζει τα ζητήματα της κινηματογραφικής πολιτικής, αλλά και την ύπαρξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ως αρμόδιου φορέα για να ασκήσει αυτή την κινηματογραφική πολιτική, εξισώνει τον κινηματογράφο με τα υπόλοιπα οπτικοακουστικά έργα (τηλεοπτικές σειρές, ψηφιακά παιχνίδια), αδιαφορώντας για την προστασία της αυθεντικότητας και της ποικιλομορφίας της πολιτιστικής έκφρασης (τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία ακριβώς αυτή την προστασία πρεσβεύει και υπερασπίζεται), και ξεχνά πως η ανάπτυξη του ευρύτερου οπτικοακουστικού τομέα μιας χώρας δεν νοείται χωρίς τη συστηματική ενίσχυση και ενδυνάμωση της εγχώριας κινηματογραφίας της.

2) Εδώ και μερικούς μήνες η ΕΡΤ ζητάει από τους παραγωγούς να υπογράψουν συμβάσεις συμπαραγωγής κινηματογραφικών έργων με τις οποίες η ΕΡΤ θα αποκτά αυτόματα και χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση, αποκλειστικά δικαιώματα που υπερβαίνουν τον ρόλο της ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, αλλά και το πλαίσιο χρηματοδότησης του 1,5% όπως αυτό καθορίζεται από τον ν.3905/2010. Οι συμβάσεις αυτές δημιουργούν ένα πλαίσιο μονοπωλιακών τάσεων και περιορίζουν στο ελάχιστο τις δυνατότητες των παραγωγών και των διανομέων να διακινήσουν τις Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες εντός της Ελληνικής επικράτειας. Ως συνέπεια αυτής της άνευ προηγουμένου απόφασης της ΕΡΤ ένας Έλληνας διανομέας δε θα έχει πια κανένα κίνητρο να αγοράσει και να διαχειριστεί μια Ελληνική ταινία, γεγονός που θα εμποδίσει τη διάδοση και ανάδειξη του Ελληνικού Σινεμά και των επαγγελματιών του. Επιπροσθέτως, η ΕΡΤ αρνείται να διαπραγματευθεί με τους παραγωγούς, ώστε να βρεθεί λύση μέσα σε πλαίσια καλής πίστης και αμοιβαίων υποχωρήσεων, και στην ουσία ανατρέπει τα χρηματοδοτικά πλάνα των ταινιών και εκβιάζει τους παραγωγούς, μπλοκάροντας τις διαδικασίες παραγωγής όσων ταινιών, είτε αμιγώς Ελληνικών είτε διεθνών συμπαραγωγών, βρίσκονται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα την έκθεση τους στους συναδέλφους τους του εξωτερικού και στους διεθνείς Οργανισμούς.

3) Σε πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείο Πολιτισμού ψηφίστηκε άρθρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αλλάζει την ουσία του επενδυτικού κινήτρου cash rebate και καθιστά πια επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ και δαπάνες που αφορούν τιμολόγια αλλοδαπών συντελεστών και εταιρειών, και συγκεκριμένα αμοιβές που αποδίδονται, καταναλώνονται, και φορολογούνται στο εξωτερικό. Έτσι έναντι των Ελλήνων επαγγελματιών, ευνοούνται συνάδελφοι τους από άλλες χώρες και το Ελληνικό κράτος στερείται έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Το συγκεκριμένο δε άρθρο ενσωματώθηκε σε μη σχετικό νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς, και χωρίς καν δημόσια διαβούλευση. Οι δε αντιδράσεις που υπήρξαν όταν πια το νομοσχέδιο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, ζητώντας προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες για τους ελληνικούς πόρους που θα φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά και ζητώντας να δοθεί βάρος σε προγράμματα εκπαίδευσης νέων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών ώστε η ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία να ενδυναμωθεί και να μπορεί να ανταποκριθεί σε περισσότερα και απαιτητικότερα γυρίσματα, αγνοήθηκαν πλήρως. Αντίθετα, με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, το άρθρο ψηφίστηκε αποκλειστικά για τις παραγωγές με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 8.000.000 €, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Και αυτό γιατί οι μεσαίες και μικρές εταιρείες παράγουν ή εξυπηρετούν οπτικοακουστικά έργα που συνήθως δαπανούν στην Ελλάδα από 1.000.000 έως 3.000.000 €.

Οι παραπάνω τρεις ενέργειες θα πρέπει να ιδωθούν συνολικά και όχι ξεχωριστά η καθεμία. Και οι τρεις μαζί συνδυαστικά στοχεύουν στην ενίσχυση των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των πολύ μεγάλων αλλοδαπών παραγωγών, στην ενδυνάμωση των παρόχων και των παρόχων κατά παραγγελία (πλατφόρμες). Δεν στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την ενίσχυση και ενδυνάμωση, είμαστε όμως αντίθετοι όταν αυτές συμβαίνουν εις βάρος της εθνικής μας κινηματογραφίας και των επαγγελματιών της.

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι παρακάτω υπογράφουσες και υπογράφοντες επισημαίνουμε τις ολέθριες επιπτώσεις της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων για τον Κινηματογράφο σε δύο Υπουργεία και μία Γενική Γραμματεία, τον κατακερματισμό και την επικάλυψη δράσεων από δύο φορείς (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου -ΕΚΟΜΕ) και απαιτούμε:

1) Να αποσυρθεί το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης», στο κομμάτι που αφορά τον τρόπο εφαρμογής της υποχρέωσης των παροχών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να χρηματοδοτούν τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Να γίνει η σχετική ζύμωση και διαβούλευση ώστε το άρθρο να επαναδιατυπωθεί, με αποκλειστικό σκοπό την ενσωμάτωση του άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, (όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808) στην ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνοντας στους υπόχρεους ενίσχυσης της εθνικής μας κινηματογραφίας (και πάντα στο πνεύμα και την ουσία του ν. 3905/2010) τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτοί απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός της Ελλάδας - κάτι που άλλωστε εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες.

2) Η ΕΡΤ να αντιληφθεί το ρόλο της ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και ως προς την πολιτική της απέναντι στον κινηματογράφο να ακολουθήσει το παράδειγμα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αντί να προσπαθεί να μιμηθεί και να ανταγωνιστεί τους ελληνικούς πάροχους κατά παραγγελία (πλατφόρμες). Να στηρίξει την παραγωγή και την προώθηση της ελληνικής ταινίας, και να μην ξεχνά πως από τους σκηνοθέτες και τους υπόλοιπους συντελεστές των κινηματογραφικών ταινιών διαχρονικά άντλησε και εξακολουθεί να αντλεί το καλλιτεχνικό δυναμικό των σειρών της.

3) Να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τη βελτίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του νόμου «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο ”Φοίβος Ανωγειανάκης”», που αφορά την ενίσχυση αλλοδαπών τιμολογίων από το ΕΚΟΜΕ, προκειμένου να είναι μεν αποτελεσματική ως προς την προσέλκυση των μεγάλων παραγωγών των πλατφορμών και των στούντιο, χωρίς όμως αυτό να θίγει τους Έλληνες επαγγελματίες παραγωγούς, καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές.

4) Και τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού:

α) Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ηγούμενο μιας εθνικής κινηματογραφικής πολιτικής με σχέδιο, στρατηγική και όραμα για το Ελληνικό Σινεμά, τόσο ως τέχνη και εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν, όσο και ως ισχυρό μοχλό επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης,

β) Να αντιληφθεί και να διεκδικήσει το ρόλο του ως αναπτυξιακό Υπουργείο και αντίστοιχα τα άλλα Υπουργεία να το αντιμετωπίσουν ως τέτοιο, και να μην σπεύδουν να το ανταγωνιστούν και να το παρακάμψουν. Θυμίζουμε άλλωστε πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του επίσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού στις αρχές Αυγούστου του 2019, τόνισε πως: «Βλέπουμε το υπουργείο Πολιτισμού όχι μόνο ως θεματοφύλακα της κληρονομιάς μας αλλά και ως ένα αναπτυξιακό υπουργείο», ενώ παράλληλα και όλες οι ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες (και όχι μόνο οι αλλοδαπές παραγωγές) συμβάλουν στην εθνική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, επιστρέφοντας μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους στο κράτος, προσελκύοντας μέσω των συμπαραγωγών ξένες επενδύσεις και προβάλλοντας τη χώρα στο εξωτερικό,

γ) Να συντονίσει τα υπόλοιπα Υπουργεία, να συνεργαστεί μαζί τους για την άμεση αποκατάσταση του νόμου για τον Κινηματογράφο, και όπου κριθεί αναγκαίο, να τολμήσει να απαιτήσει την εποπτεία επιπλέον φορέων, και την ανακατανομή και την εκ μέρους του ανάληψη αρμοδιοτήτων, όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος του για τον Κινηματογράφο (ν. 3905/2010, άρθρο 1, παράγραφος 5): «Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισµού αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων για θέµατα κινηµατογράφου»,

δ) Να ενισχύσει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δίνοντας του όλα τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσει όπως τα αντίστοιχα σύγχρονα εθνικά κέντρα κινηματογράφου όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, και να ασκήσει την εθνική κινηματογραφική πολιτική.

Οι 13 Σεναριογράφοι:

Δυράνη-Μαούνη Αλεξάνδρα – Σεναριογράφος, Ηλία-Γεωργιάδου Ελιζαμπέττα – Σεναριογράφος, Κακλαμάνη Κατερίνα – Σεναριογράφος, Κατσαρού Αλεξάνδρα – Σεναριογράφος, Μακρής Γιώργος – Σεναριογράφος, Μάρκαρης Πέτρος - Συγγραφέας/Σεναριογράφος, Μπέη Κατερίνα – Σεναριογράφος, Παναγιωτόπουλος Νίκος - Σεναριογράφος/Συγγραφέας, Πάουελ Μαρία – Σεναριογράφος, Πατραμάνη Γλυκερία – Σεναριογράφος, Σέγκου Νατάσα – Σεναριογράφος, Τσίρος Γιάννης – Σεναριογράφος, Φιλίππου Ευθύμης – Σεναριογράφος

Οι 285 Σκηνοθέτες:

Αβδελιώδης Δήμος – Σκηνοθέτης, Αβρανάς Αλέξανδρος – Σκηνοθέτης, Αγγελάκος Κυριάκος – Σκηνοθέτης, Αγγελίδη Αντουανέττα – Σκηνοθέτις, Αγγελόπουλος Ξενοφών –Σκηνοθέτης, Αλεξανδράκη Ελένη - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Αλεξανδροπούλου Νικόλ - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Αλεξίου Αλέξης – Σκηνοθέτης, Αναγνωστόπουλος Νίκος – Σκηνοθέτης, Αναστασιάδου Άρτεμις - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος, Αναστασίου Μιχάλης – Σκηνοθέτης, Αναστόπουλος Θάνος – Σκηνοθέτης, Αντωνίου Αγγελική - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος/Παραγωγός, Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος – Σκηνοθέτης, Αντωνοπούλου Άννα - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Αράπογλου Δήμητρα - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Αρβανίτης Γιώργος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Αρβανίτης Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Αριστομενοπούλου Αγγελική – Σκηνοθέτις, Αυγουστίδης Νίκος – Σκηνοθέτης, Βαρδαρινός Γρηγόρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Βαρτζιώτη Λήδα – Σκηνοθέτις, Βαφέας Βασίλης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Βαφειάδης Χάρης – Σκηνοθέτης, Βελισσαροπούλου Νίκη – Σκηνοθέτις, Βελλοπούλου Βικτώρια – Σκηνοθέτις, Βεσλεμές Γιάννης - Σκηνοθέτης/Μουσικοσυνθέτης, Bolda Daniel – Σκηνοθέτης, Βόρρης Δημήτρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Βουδούρη Λένα - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Βούλγαρη Κωνσταντίνα – Σκηνοθέτις, Βούλγαρης Αλέξανδρος - Σκηνοθέτης/Μουσικοσυνθέτης, Βούλγαρης Παντελής – Σκηνοθέτης, Γαβράς Κώστας – Σκηνοθέτης, Γαϊτανίδης Γιάννης – Σκηνοθέτης, Γεραμπίνης Κώστας - Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης, Γεωργαντάς Αδριανός – Σκηνοθέτης, Γεώργας Βάσος – Σκηνοθέτης, Γεωργίου Αύρα – Σκηνοθέτις, Γεωργίου Χρίστος – Σκηνοθέτης, Γεωργοβασίλη Σοφία - Σκηνοθέτις/Ηθοποιός, Γεωργόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Μοντέρ, Γιαλλουρίδης Κώστας – Σκηνοθέτης, Γιαννακοπούλου Κατερίνα – Σκηνοθέτις, Γιάνναρης Κωνσταντίνος – Σκηνοθέτης, Γιαννόπουλος Νίκος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Γιαννούλη Μαρία - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Γιατζουζάκης Δημήτρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Γιούργου Λάγια - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Γκαστίν Μάρκος – Σκηνοθέτης, Γκικαπέππας Γιώργος - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Γκορίτσας Σωτήρης - Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης, Γκρέτσικος Φαίδων – Σκηνοθέτης, Γλάρος Αντώνης – Σκηνοθέτης, Γραμματικός Νίκος – Σκηνοθέτης, Γρηγοράκης Τζώρτζης – Σκηνοθέτης, Cheyrol Sandrine – Σκηνοθέτις, Δανέζη Μαρίνα – Σκηνοθέτις, Δανέζη-Κνούτσεν Αλίκη - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος, Δανόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Φωτογράφος, Δεληγιάννης Πάνος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Δελληνικόλας Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Δήμας Χρήστος – Σκηνοθέτης, Δημητρίου Μιχάλης – Σκηνοθέτης, Δημόπουλος Ανδρόνικος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Δραγασάκη Ρηνιώ – Σκηνοθέτις, Εξάρχου Σοφία – Σκηνοθέτις, Ετεμάντι Σιαμάκ – Σκηνοθέτης, Ευαγγελάκου Κατερίνα – Σκηνοθέτις, Ευαγγελίδης Παναγιώτης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Ευθυμίου Βαγγέλης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Ζαχμανίδη Ίρις – Σκηνοθέτις, Ζάχος Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Ζέρβας Χρ. Γεώργιος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Ζήρου Δήμητρα - Σκηνοθέτις/Καθ. Φωτογραφίας, Ζινζιρία Νεριτάν – Σκηνοθέτης, Ζιόγκα Ίριδα – Σκηνοθέτις, Ζουγανέλη Βανέσσα – Σκηνοθέτις, Ζώης Γιώργος – Σκηνοθέτης, Ηλιάδης Ντένης – Σκηνοθέτης, Ηλιόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Ηλιού Μαρία – Σκηνοθέτις, Θεοδωράκη Στέλλα – Σκηνοθέτις, Θεοδωράκου Ιωάννα – Σκηνοθέτις, Θεοδωράτου Στρατούλα – Σκηνοθέτις, Θεοχάρης Χρόνης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός/Μοντέρ, Θωμόπουλος Ανδρέας - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Θωμόπουλος Γιάννης – Σκηνοθέτης, Ινδαρές Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Ιωακειμίδη Χριστίνα – Σκηνοθέτις, Ιωνάς Άρης – Σκηνοθέτης, Ιωνάς Λάκης – Σκηνοθέτης, Καλογηροπούλου Εύη – Σκηνοθέτις, Καμμίτσης Στέλιος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Κανάκης Χρήστος – Σκηνοθέτης, Κανελλόπουλος Γιώργος – Σκηνοθέτης, Καπάτος Χρήστος – Σκηνοθέτης, Καραγιαννοπούλου Ειρήνη – Σκηνοθέτις, Καρακέπελης Χρήστος – Σκηνοθέτης, Καραμαγγιώλης Μενέλαος – Σκηνοθέτης, Καρανικόλας Αθανάσιος – Σκηνοθέτης, Καραντινάκης Γρηγόρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Καρδαράς Αλέξης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Καρκανεβάτος Πάνος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Καρπούζης Γιάννης - Σκηνοθέτης/Εικαστικός, Κατζουράκης Κυριάκος – Σκηνοθέτης, Κάτσαρη Κωνσταντίνα - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Κατσιγάννης Ευάγγελος - Σκηνοθέτης/Μοντέρ, Κατσίκης Βασίλης – Σκηνοθέτης, Καφίδας Δημήτρης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Κεκάτος Βασίλης – Σκηνοθέτης, Κέντερμαν Σόνια Λίζα – Σκηνοθέτις, Κεραμιδιώτης Γιώργος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Κεσίσογλου Βασίλης – Σκηνοθέτης, Κεχαγιάς Βασίλης – Σκηνοθέτης, Κιάος Θωμάς – Σκηνοθέτης, Κοβότσος Άγγελος - Σκηνοθέτης/Αντιπρόεδρος της ΕΕΝ, Κόκκινος Αντώνης – Σκηνοθέτης, Κοντάκου Βάλερυ - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Κοντογιάννης Φοίβος – Σκηνοθέτης, Κοπανά Διονυσία – Σκηνοθέτις, Κοργιανίτης Γιώργος – Σκηνοθέτης, Κορδέλλας Γιώργος – Σκηνοθέτης, Κορνήλιος Νίκος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Κορρές Γιάννης – Σκηνοθέτης, Κορώνης Πάνος – Σκηνοθέτης, Κοσμόπουλος Βασίλης – Σκηνοθέτης, Κοτζαμάνη Κωνσταντίνα - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος, Κουκιάς-Παντελής Αλέξης - Σκηνοθέτης/Ηχολήπτης, Κούπα Μέμη – Σκηνοθέτις, Κουρούνη Ανζελίκ - Σκηνοθέτις/Δημοσιογράφος, Κούρτη Δέσποινα - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος, Κούτρας Χ. Πάνος – Σκηνοθέτης, Κουτσαφτής Φίλιππος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Κουτσιαμπασάκος Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Κουτσοσπύρου Χριστίνα – Σκηνοθέτις, Κρατίδη Αναστασία – Σκηνοθέτις, Κρητικού Μακ Μαρινέτα – Σκηνοθέτις, Κρικρής Στηβ – Σκηνοθέτης, Κυριακίδης Αχιλλέας - Σκηνοθέτης/Κριτικός Κινηματογράφου, Κυρίτσης Νίκος - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Künstler Thomas - , Σκηνοθέτης, Κωνσταντάτος Μιχάλης – Σκηνοθέτης, Λαιμού Αρασέλη – Σκηνοθέτις, Labot Νίκος – Σκηνοθέτης, Λάνθιμος Γιώργος – Σκηνοθέτης, Λάφη Μαρία – Σκηνοθέτις, Λεγάκη Καλλιόπη - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Λέντζου Ζακλίν – Σκηνοθέτις, Λεοντάρης Γιάννης – Σκηνοθέτης, Λεούση Νικολέτα – Σκηνοθέτις, Λερός Νίκος - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Λουλές Βασίλης – Σκηνοθέτης, Λυγίζος Έκτορας – Σκηνοθέτης, Λυμπερόπουλος Βαγγέλης – Σκηνοθέτης, Μαζωμένος Βασίλης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος/Παραγωγός, Μακρίδης Μπάμπης – Σκηνοθέτης, Μανουσάκης Μανούσος – Σκηνοθέτης, Μαντά Μαργαρίτα - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος/Παραγωγός, Μαραγκός Αριστοτέλης – Σκηνοθέτης, Μαργώνης Χρύσανθος - Σκηνοθέτης/Κινηματογραφιστής, Μαρινάκης Βαρδής – Σκηνοθέτης, Μαρκαριάν Ιωσηφίνα – Σκηνοθέτις, Μασκλαβάνου Δώρα – Σκηνοθέτις, Μασσαλάς Χρήστος – Σκηνοθέτης, Μαυρής Μανώλης – Σκηνοθέτης, Μαυροειδής Ζαχαρίας - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Μεγγρέλης Νίκος – Σκηνοθέτης, Μενελάου Κωνσταντίνος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Μοίρας Μελέτης – Σκηνοθέτης, Μονδέλος Στέφανος – Σκηνοθέτης, Μοσχονάς Λουκιανός – Σκηνοθέτης, Μουρδουκούτας Στάθης – Σκηνοθέτης, Μπαβέλλας Δημήτρης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Μπάρμπας Χρήστος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Μπαφαλούκας Άρης – Σκηνοθέτης, Μπόγρης Φωκίων – Σκηνοθέτης, Μπουγιούκας Γιάννης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Μπουγιούκος Γιώργος – Σκηνοθέτης, Μπουλμέτης Τάσος – Σκηνοθέτης, Νάκος Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Νεοφώτιστος Θανάσης – Σκηνοθέτης, Νικολακάκης Μίνως - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Νικολόπουλος Νίκος – Σκηνοθέτης, Νίκου Χρήστος – Σκηνοθέτης, Νούσιας Γιώργος – Σκηνοθέτης, Νταγιαντάς Νίκος – Σκηνοθέτης, Νταουντάκη Ανθή - Σκηνοθέτις/Βοηθός Σκηνοθέτις, Ξανθόπουλος Γιάννης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Ξένος Φωκίων – Σκηνοθέτης, Ξύδη Νατάσσα – Σκηνοθέτις, Οικονομίδης Γιάννης – Σκηνοθέτης, Οικονόμου Μαριάννα - Σκηνοθέτις/Πρόεδρος της ΕΕΝ, Παναγιωτοπούλου Πέννυ - Σκηνοθέτις/Παραγωγός/Πρόεδρος της ΕΣΠΕΚ, Πανουσόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Παντελιάς Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Παπαγεωργίου Μαρία – Σκηνοθέτις, Παπαγιαννίδης Τάκης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Παπαγιαννόπουλος Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Παπαδάκης Μάνος – Σκηνοθέτης, Παπαδημητρόπουλος Αργύρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Παπαδόπουλος Χάρης - Σκηνοθέτης/Πρόεδρος της ΕΕΣ, Παπαθανάσης Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Παπαθανασίου Αννέτα – Σκηνοθέτις, Παπαστάθης Λάκης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Παπασταθόπουλος Άλκης – Σκηνοθέτης, Πασσαλής Χρήστος - Σκηνοθέτης/Ηθοποιός, Πάσσαρης Νικόλας – Σκηνοθέτης, Πάστρας Νίκος - Σκηνοθέτης/Μοντέρ, Πάσχος Στέργιος - Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης, Πατρώνη Κατερίνα – Σκηνοθέτις, Περάκης Νίκος – Σκηνοθέτης, Περετζής Ορφέας – Σκηνοθέτης, Πολίτη Άλκη - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος, Προέδρου Ασημίνα – Σκηνοθέτις, Πυθαράς Χρήστος – Σκηνοθέτης, Ράλλης Άγγελος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Ραφαηλίδου Τζάνις – Σκηνοθέτις, Ραφτογιάννης Χάρης – Σκηνοθέτης, Ρεντζής Θανάσης - Σκηνοθέτης/Καθηγητής ΑΣΚΤ, Ρέντης Γρηγόρης – Σκηνοθέτης, Ρήγας Βαγγέλης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Σακελαρίου Τάκης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Σαλίμπα Αλεξάνδρα - Δημιουργός Ντοκιμαντέρ, Σαμαράς Κωστής – Σκηνοθέτης, Σανίδης Kosemund Ευθύμης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Σγουρού Ζωή - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Σεβαστίκογλου Πέτρος – Σκηνοθέτης, Σεϊτανίδης Βαγγέλης – Σκηνοθέτης, Σερβετάς Γιώργος – Σκηνοθέτης, Σερέφογλου Στέλλα – Σκηνοθέτις, Σέρφας Βαγγέλης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Σισκοπούλου Φωτεινή - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Σκαρέντζος Νίκος – Σκηνοθέτης, Σκόκα Μαρία – Σκηνοθέτις, Σκούρας Αλέξανδρος – Σκηνοθέτης, Σολδάτος Γιάννης - Σκηνοθέτης/Θεωρητικός κινηματογράφου, Σταμπουλόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Σταμπουλόπουλος Νίκος – Σκηνοθέτης, Σταύρακας Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Στεφανή Εύα - Σκηνοθέτις/Καθηγ. στο Τμ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ Παν/ου Αθηνών, Στρατουδάκης Κώστας - Σκηνοθέτης/Μουσικοσυνθέτης, Τελτζίδης Γιώργος - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος, Τζελέπη Χρύσα - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Τζίτζης Στράτος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Τζουμέρκας Σύλλας – Σκηνοθέτης, Τότσικας Θανάσης – Σκηνοθέτης, Τριάντος Σταύρος – Σκηνοθέτης, Τριτσιμπίδας Γιάννης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Τσαγγάρη Αθηνά Ραχήλ - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος/Παραγωγός, Τσακαλέας Δημήτρης – Σκηνοθέτης, Τσάλτα Λία – Σκηνοθέτις, Τσάφας Αλέξης – Σκηνοθέτης, Τσαφούλιας Σωτήρης – Σκηνοθέτης, Τσελεμέγκος Βασίλης-Σκηνοθέτης, Τσέλη Βιολέτα – Σκηνοθέτις, Τσεμπερόπουλος Γιώργος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός/Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Τσεμπερόπουλος Νίκος – Σκηνοθέτης, Τσιμπίνης Θανάσης – Σκηνοθέτης, Τσιρώνης Χαράλαμπος – Σκηνοθέτης, Τσίτος Φίλιππος – Σκηνοθέτης, Τσιφτσής Σπύρος – Σκηνοθέτης, Τσολίνα Φαίδρα – Σκηνοθέτις, Φαφούτης Παναγιώτης – Σκηνοθέτης, Φέρρης Κώστας – Σκηνοθέτης, Φλέσσα Κλεώνη – Σκηνοθέτις, Φουρτούνης Γιώργος – Σκηνοθέτης, Φραντζής Άγγελος – Σκηνοθέτης, Φωτιάδης Άρης – Σκηνοθέτης, Χαιρετάκη Δάφνη – Σκηνοθέτις, Χαλικιάς Ανδρέας – Σκηνοθέτης, Χαντζής Αλέξανδρος – Σκηνοθέτης, Χαραλαμπίδης Ρένος - Σκηνοθέτης/Ηθοποιός, Χαραμής Παναγιώτης – Σκηνοθέτης, Χαριτίδης Γιάννης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Χαρίτος Λευτέρης – Σκηνοθέτης, Χατζηδημητρίου Τζέλη – Σκηνοθέτις, Χατζημιχαηλίδης Κυριάκος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Χειραναγνωστάκη Χριστιάννα – Σκηνοθέτις, Χούρσογλου Περικλής - Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Χρονοπούλου Ελισάβετ - Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Ψαρράς Τάσος – Σκηνοθέτης, Ψαρρού Δάφνη – Σκηνοθέτις, Ψύκου Ελίνα - Σκηνοθέτις/Σεναριογράφος/Παραγωγός, Ψυλλάκης Σταύρος - Σκηνοθέτης/Παραγωγός

Οι 57 Παραγωγοί:

Αβέρωφ Γιούρι – Παραγωγός, Αθανάσουλας Σταμάτης – Παραγωγός, Αλαβάνος Νικόλας – Παραγωγός, Αλωπούδη Ισαβέλλα – Παραγωγός, Αμπάζογλου Όλγα – Παραγωγός, Αποστολίδη Ρέα – Παραγωγός, Αρβανιτάκης Πάνος - Παραγωγός/Κινημ/στής/Φωτογράφος, Αφεντάκη Ελένη – Παραγωγός, Βαλέντη Θεοδώρα – Παραγωγός, Βασίλαρος Κωνσταντίνος – Παραγωγός, Βασιλόπουλος Νίκος - Παραγωγός/Κινηματογραφιστής, Βιανέλλης Φρέντυ - Παραγωγός/Σκηνοθέτης, Βόκαλη Φαίδρα - Παραγωγός/Σκηνοθέτις, Βουγιούκαλου Ρένα - Παραγωγός/ Υπεύθυνη Εργαστηρίου Επεξεργασίας Εικόνας, Γεντέκου Μαρία – Παραγωγός, Γιαννοπούλου Λίνα – Παραγωγός, Δρανδάκη Μαρία – Παραγωγός, Ευσταθόπουλος Στέλιος – Παραγωγός, Θωμαΐδης Πάνος - Παραγωγός/Σκηνοθέτης, Καλαφάτη Δάφνη – Παραγωγός, Καραγιαννάκη Μαρία – Παραγωγός, Καρναβάς Γιώργος – Παραγωγός, Κάσδαγλης Γιώργος - Παραγωγός/Σκηνοθέτης, Κατσάρη Φαίη – Παραγωγός, Κατσούφης Βασίλης – Παραγωγός, Κοντοβράκης Κωνσταντίνος – Παραγωγός, Κοσοβίτσα Φένια – Παραγωγός, Κοσσυφίδου Ελένη – Παραγωγός, Κυριάκος Γιώργος – Παραγωγός, Λαμπρόπουλος Κώστας – Παραγωγός, Λιβανού Αμάντα – Παραγωγός, Μαυροειδής Ηρακλής – Παραγωγός, Μίχα Βίκυ – Παραγωγός, Μοδιάνο Μίκης – Παραγωγός, Μπαλιώτης Κωνσταντίνος – Παραγωγός, Μπερντέ Ελένη – Παραγωγός, Μπολομύτη Ιωάννα – Παραγωγός, Μπόταση Λιλέτ – Παραγωγός, Μωριάτης Κωνσταντίνος – Παραγωγός, Ντρέκη Μίνα – Παραγωγός, Οικονομοπούλου Φωτεινή – Παραγωγός, Παπαδόπουλος Πάνος – Παραγωγός, Παπασπύρου Ίλια – Παραγωγός, Παπαχατζής Παναγιώτης - Παραγωγός/Πρόεδρος του , ΣΑΠΟΕ, Πατρούμπα Βασιλική – Παραγωγός, Πετειναράκη Ιωάννα – Παραγωγός, Ρεπούση Μάρια – Παραγωγός, Ρώτα Αντιγόνη – Παραγωγός, Σαμιώτης Διονύσης – Παραγωγός, Σαραντινός Μιχάλης – Παραγωγός, Σέκερης Νίκος - Παραγωγός/Σκηνοθέτης, Σιαδήμας Ανδρέας - Παραγωγός/Σκηνοθέτης, Σορτ Κυβέλη – Παραγωγός, Σταυριανού Κωνσταντίνα – Παραγωγός, Τσούργιαννης Γιώργος – Παραγωγός, Φυτιλή Αδαμαντία – Παραγωγός, Χατζάκου Μαρία - Παραγωγός/Σκηνοθέτις

Οι 125 Ηθοποιοί & Casting Directors:

Αθερίδης Θοδωρής - Ηθοποιός/Σκηνοθέτης, Αθηναίος Παναγιώτης - Ηθοποιός/Σκηνοθέτης, Αϊδίνη Αλεξάνδρα – Ηθοποιός, Αλειφερόπουλος Προμηθέας – Ηθοποιός, Αλεξανδρής Βαγγέλης – Ηθοποιός, Αμπατζόγλου Κλεοπάτρα - Casting Director, Ανδρεαδάκη Ευαγγελία – Ηθοποιός, Αποστόλου Ευγενία – Ηθοποιός, Αργυροπούλου Γιώτα – Ηθοποιός, Αυγουστίδης Ορφέας – Ηθοποιός, Βάλευ Μισέλ – Ηθοποιός, Βασιλώττος Γιάννης – Ηθοποιός, Βεργέτη Ελένη – Ηθοποιός, Βέργου Λαρίσσα – Ηθοποιός, Βολιώτη Βίκυ – Ηθοποιός, Γαζής Μάκης - Casting Director, Γέρου Κάτια – Ηθοποιός, Γεωργίου Κίκα – Ηθοποιός, Γιαννάτου Μαρκέλλα – Ηθοποιός, Γκουλιώνη Κάτια – Ηθοποιός, Γουρζουλίδης Άκης - Casting Director, Δαδακαρίδης Πυγμαλίων – Ηθοποιός, Δημοπούλου Σοφία - Casting Director, Διακοπαναγιώτου Μαρία – Ηθοποιός, Δροσάκη Λένα – Ηθοποιός, Ζορμπά Μαρία – Ηθοποιός, Ζωιόπουλος Νίκος - Ηθοποιός/Κινηματογραφιστής, Ιορδανόπουλος Παύλος – Ηθοποιός, Καλαϊτζίδου Άννα – Ηθοποιός, Καραγιώργη Ελένη – Ηθοποιός, Καραθάνος Νίκος – Ηθοποιός, Καραμίχος Γιώργος – Ηθοποιός, Καραμπέτη Καριοφυλλιά – Ηθοποιός, Καρβούνη Κόρα – Ηθοποιός, Καρύδη Σμαράγδα – Ηθοποιός, Καρυστινός Αντώνης – Ηθοποιός, Κατσής Γιώργος Τζούλιο – Ηθοποιός, Καφετζόπουλος Αντώνης - Ηθοποιός/Σκηνοθέτης, Κίμωνας Μιχάλης – Ηθοποιός, Κοκιασμένος Γιάννης – Ηθοποιός, Κόκκαλη Σοφία – Ηθοποιός, Κολιανδρή Έμιλυ – Ηθοποιός, Κόμη Ελευθερία – Ηθοποιός, Κορωναίος Κώστας – Ηθοποιός, Κουκαλάνι Βασίλης – Ηθοποιός, Κουρής Κίμωνας – Ηθοποιός, Κοψιδάς Νέστωρ – Ηθοποιός, Κωνσταντίνου Ανδρέας – Ηθοποιός, Λαγούτης Πέτρος – Ηθοποιός, Λαζαρίδου Όλια – Ηθοποιός, Λάλος Δημήτρης – Ηθοποιός, Λαμπέντ Αριάν – Ηθοποιός, Λιβανού Μπέτυ – Ηθοποιός, Λόμπατς Ρομάννα - Ηθοποιός/Παραγωγός, Λούλης Χρήστος – Ηθοποιός, Λυπηρίδου Κατερίνα – Ηθοποιός, Μάινας Στέλιος – Ηθοποιός, Μαλτέζου Υβόννη – Ηθοποιός, Μαρίνη Σωτηρία - Casting Director, Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος – Ηθοποιός, Μαυροματάκης Μανώλης – Ηθοποιός, Μαυρουδής Νίκος – Ηθοποιός, Μεγγρέλη Έλενα – Ηθοποιός, Μηνά Μαίρη – Ηθοποιός, Μιχαηλίδης Ιεροκλής – Ηθοποιός, Μουρίκης Βαγγέλης – Ηθοποιός, Μουτάφη Ελισάβετ – Ηθοποιός, Μπαζάκα Θέμις – Ηθοποιός, Μπακλέση Λίλα – Ηθοποιός, Μπέζου Ηρώ – Ηθοποιός, Μπερικόπουλος Κώστας – Ηθοποιός, Μπισμπίκης Βασίλης – Ηθοποιός, Μπούκλη Νάνσυ – Ηθοποιός, Μπούνταλη Γιούλα - Ηθοποιός/Σεναριογράφος, Μπουρδούμης Αλέξανδρος – Ηθοποιός, Νιάρρος Γιάννης – Ηθοποιός, Νικολάου Άννα - Casting Director, Ντάνια Ξένια – Ηθοποιός, Ντενίση Μιμή – Ηθοποιός, Ξανθουδάκης Στέλιος – Ηθοποιός, Ξάφης Αργύρης – Ηθοποιός, Ξυδιανός Φραγκίσκος - Casting Director, Ξυκομηνός Κώστας – Ηθοποιός, Οικονόμου Μιχάλης – Ηθοποιός, Πανάγος Ιωακείμ – Ηθοποιός, Πανουργιά Μαρία – Ηθοποιός, Πανουσοπούλου Μαργαρίτα – Ηθοποιός, Πανταζάρας Αργύρης – Ηθοποιός, Παπαγεωργίου Θανάσης – Ηθοποιός, Παπαγιάννης Νικόλας – Ηθοποιός, Παπαδημητρίου Μάκης – Ηθοποιός, Παπαδημητρίου Μάνια – Ηθοποιός, Παπαδόπουλος Γιάννης – Ηθοποιός, Παπαδοπούλου Βίκυ – Ηθοποιός, Παπούλια Αγγελική – Ηθοποιός, Παππά Ιωάννα – Ηθοποιός, Πατακιά Δάφνη – Ηθοποιός, Πουλάκης Όμηρος – Ηθοποιός, Πουλοπούλου Άλκηστις – Ηθοποιός, Πυρπασόπουλος Γιώργος – Ηθοποιός, Ραντάνοφ Κρις - Ηθοποιός, Ράπτης Σταύρος - Casting Director/Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης, Ρουσσινού Ελένη – Ηθοποιός, Σακελλαρίου Άκης – Ηθοποιός, Σαμαράς Θάνος – Ηθοποιός, Σαράντης Μιχάλης – Ηθοποιός, Σειραδάκης Κωνσταντίνος – Ηθοποιός, Σερβετάλης Άρης – Ηθοποιός, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος – Ηθοποιός, Σκιάδη Δανάη – Ηθοποιός, Σκουλά Μαρία – Ηθοποιός, Σουίφτ Ναταλία – Ηθοποιός, Σπυροπούλου Τζούλια - Ηθοποιός/Σκηνοθέτις/Παραγωγός, Στάνκογλου Γιάννης – Ηθοποιός, Στέργιογλου Χρήστος – Ηθοποιός, Συμεού Μαρίνα - Ηθοποιός/Σκηνοθέτις, Τοκάκης Θάνος – Ηθοποιός/Σκηνοθέτης, Τριανταφυλλίδου Μαρίσσα – Ηθοποιός, Τρίγγου Έλλη – Ηθοποιός, Τσιλίκα Πηνελόπη – Ηθοποιός, Φέστα Γιώτα – Ηθοποιός, Φιλίνη Μαρία – Ηθοποιός, Χατζηγιάννης Γιάννης – Ηθοποιός, Χατζόπουλος Νίκος – Ηθοποιός, Χειλά Φάμελλη Χριστίνα - Ηθοποιός

Οι 41 Διευθυντές Φωτογραφίας & Οπερατέρ:

Αδάμης Ηλίας - Διευθυντής Φωτογραφίας, Αρβανίτης Γιώργος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Άσπλιντ Αλέξανδρος - Focus puller, Βαλσαμής Γιώργος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Βασιλάκης Παναγιώτης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Βουντίδης Ιβάν Ιωάννης - Focus puller/Οπερατέρ, Γιάνναρος Αλέκος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Γιαννούλης Σταμάτης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Γκίκας Κωστής - Διευθυντής Φωτογραφίας, Γρίβας Αλέξης - Διευθυντής Φωτογραφίας/Ανταποκριτής Screen International UK, Δράκου Αίγλη - Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας, Ευθυμιόπουλος Διονύσης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Ζαμπάρας Δημήτρης - Βοηθός οπερατέρ, Θωμάς Νίκος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Καβουκίδης Νίκος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Κανάκης Γιάννης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Καραμάνης Χρήστος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Καραμπάτσος Γιάννης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Καρβέλας Γιώργος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Κασιμάτης Δημήτρης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Κατσαΐτης Δημήτρης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Κοντορουχάς Σπύρος -Focus puller/AC, Κουκουλιός Κωνσταντίνος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Κτιστάκης Ηλίας - Βοηθός οπερατέρ / Υπεύθυνος Rental House, Μαραγκουδάκη Κατερίνα – Διευθύντρια Φωτογραφίας, Μιχόπουλος Θοδωρής - Διευθυντής Φωτογραφίας, Μουμούρη Χριστίνα - Διευθύντρια Φωτογραφίας, Μπακατάκης Θύμιος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Μπάμπης Κώστας - Α′ Βοηθός Κάμερας, Μπαρδάκος Τάκης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Μπολιβάρ Κλάουντιο - Διευθυντής Φωτογραφίας, Μυτιληναίου Ολυμπία - Διευθυντής Φωτογραφίας, Παπανδρικόπουλος Γιώργος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Πηλός Αλέξης – Διευθυντής Φωτογραφίας, Ραχματούλιν Γιώργος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Ροζέας Γιάννης – Οπερατέρ, Σαρκετζής Σίμος - Διευθυντής Φωτογραφίας, Σινάνος Ανδρέας - Διευθυντής Φωτογραφίας, Τζιφάκης Βαγγέλης - Focus puller, Φώτου Γιάννης - Διευθυντής Φωτογραφίας, Χήνος Ιωάννης - Οπερατέρ

Οι 8 Μουσικοσυνθέτες:

Coti K – Μουσικοσυνθέτης, Δαμιανός Μάρκος – Μουσικοσυνθέτης, Δαμιανός Παναγιώτης – Μουσικοσυνθέτης, Δαούτης Άκης – Μουσικοσυνθέτης, Κυπουργός Νίκος – Μουσικοσυνθέτης, Νιβολιανίτης Μιχάλης – Μουσικοσυνθέτης, Πλατύρραχος Νίκος – Μουσικοσυνθέτης, Χρηστάρας Αλέξανδρος - Μουσικοσυνθέτης

Οι 36 Σκηνογράφοι, Ενδυματολόγοι & Φροντιστές:

Αλειφέρη Μάρλι – Ενδυματολόγος, Αυγέρος Δημήτρης – Φροντιστής, Βαλτή Πηνελόπη – Σκηνογράφος, Βαρδαβά Ελένη – Σκηνογράφος, Borova Nikolas – Φροντιστής, Γεωργιάδου Άννα – Σκηνογράφος, Γουλάκου Εύα - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Δαγκλίδης Αντώνης – Σκηνογράφος, Δαπόντε Χρύσα - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Δημητρίου Αλέξανδρος – Φροντιστής, Ζούρα Κατερίνα – Ενδυματολόγος, Θεοδωρούδης Λευτέρης – Φροντιστής, Καλογιάννη Δάφνη – Σκηνογράφος, Κολυβά Δάφνη - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Κούβακα Αλίκη – Σκηνογράφος, Κούτρα Δάφνη – Σκηνογράφος, Λαρδίκου Χριστίνα – Ενδυματολόγος, Λάσκαρης Σπύρος – Σκηνογράφος, Λεδάκης Ηλίας – Σκηνογράφος, Λεοντιάδου Όλγα – Σκηνογράφος, Λιόκαλος Σταύρος – Σκηνογράφος, Μάμαλη Άλκηστη – Ενδυματολόγος, Μαρδίκη Κωνσταντίνα – Ενδυματολόγος, Μαυρίδου Μαρία Εύα - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Μπαρμπαρίγος Βασίλης – Ενδυματολόγος, Μπούρα Γεωργία – Ενδυματολόγος, Μπουρλέτος Πάρις – Φροντιστής, Νάθενα Εύα - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Νιράκη Μαρία-Νίκη – Σκηνογράφος, Παναγιώτου Άγις – Ενδυματολόγος, Ραυτοπούλου Χριστίνα Ερατώ – Ενδυματολόγος, Ροζάνα Βασιλεία – Ενδυματολόγος, Σαμιώτης Μιχάλης – Σκηνογράφος, Σερδάρη Χρύσα - Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος, Χειμώνα Δέσποινα – Ενδυματολόγος, Χουλιάρα Λουκία - Σκηνογράφο/Ενδυματολόγος

Οι 16 Μοντέρ:

Βαβούρης Νίκος – Μοντέρ, Δημητρόπουλος Στάμος – Μοντέρ, Διδυμιώτης Γιώργος - Μοντέρ/Σκηνοθέτης, Ζαφείρης Γιώργος – Μοντέρ, Καρρά Μυρτώ – Μοντέζ, Κλεφτάκης Μάριος – Μοντέρ, Λαμπρινός Γιώργος – Μοντέρ, Μαυροψαρίδης Γιώργος – Μοντέρ, Παπαευαγγέλου Σμαρώ – Μοντέζ, Πατεράκης Γιώργος - Μοντέρ/Παραγωγός, Σπηλιοπούλου Ιωάννα – Μοντέζ, Στρατογιαννάκης Ναπολέων – Μοντέρ, Συμεωνίδης Σταύρος – Μοντέρ, Χαλκιαδάκης Γιάννης – Μοντέρ, Χαραλαμπίδης Λάμπης – Μοντέρ, Χελιδονίδης Νίκος - Μοντέρ

Οι 18 Ηχολήπτες, Σχεδιαστές Ήχου, Μιξέρ & Μπούμεν:

Αντύπας Γιάννης – Ηχολήπτης, Βαρυμποπιώτης Κώστας - Μιξέρ/Ηχοληπτης, Δράκος Νίκος – Μπούμαν, Έξαρχος Νίκος – Ηχολήπτης, Ευθυμίου Στέφανος – Ηχολήπτης, Καμπερίδης Ορέστης – Ηχολήπτης, Κανελλόπουλος Δημήτρης - Ηχολήπτης/Σκηνοθέτης, Κουτελιδάκης Κώστας – Ηχολήπτης, Μήλιου Περσεφόνη - Σχεδιάστρια ήχου, Μικρογιαννάκης Γιώργος – Μιξέρ, Μπιμπίκος Γιώργος – Μπούμαν, Ντούνης Λέανδρος - Ηχολήπτης/Σχεδιαστής Ήχου, Πανουσόπουλος Τσε - Σχεδιαστής Ήχου, Παπαδόπουλος Χρήστος – Ηχολήπτης, Πόταγας Γιώργος – Ηχολήπτης, Ρουχίτσας Δημήτρης – Μπούμαν, Σκανδάμης Γιάννης - Σχεδιαστής Ήχου/Μιξέρ, Τζελέκης Πάνος - Ηχολήπτης

Οι 14 Μακιγιέρ & Κομμωτές:

Βαρθαλίτου Κατερίνα – Μακιγιέζ, Ζαφειροπούλου Εύη – Μακιγιέζ, Κοσσυφίδου Ευαγγελία – Μακιγιέζ, Λυγίζου Ιωάννα – Μακιγιέζ, Μαυροφρύδη Χαρά – Μακιγιέζ, Μελίδου Κυριακή – Μακιγιέζ, Μπαλοδήμου Αγγελική – Κομμώτρια, Μυτά Αλεξάνδρα – Μακιγιέζ, Νάζου Δώρα – Μακιγιέζ, Παμούκης Γιάννης – Μακιγιέρ, Πατεράκης Σωτήρης – Κομμωτής, Πετροπούλου Σίσσυ – Μακιγιέζ, Συγριμή Ιουλία – Κομμώτρια, Τζίμος Χρόνης – Κομμωτής

Οι 10 Colorists, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Επεξεργασίας Εικόνας & Υπεύθυνοι VFX:

Αγελαδόπουλος Γιάννης – VFX, Αρβανίτης Γρηγόρης – Colorist, Θεοδωροπούλου Ειρήνη - Υπεύθυνη Εργαστηρίου Επεξεργασίας Εικόνας, Κοτζιάς Αντώνης – VFX, Μάντζιος Άγγελος – Colorist, Μούτσελος Νίκος - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Επεξεργασίας Εικόνας, Μπίσδας Πάνος - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Επεξεργασίας Εικόνας, Μπουζάνης Σάκης - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Επεξεργασίας Εικόνας, Νερομυλιώτης Μιχάλης – VFX, Χαμηλάκης Μάνος - Colorist

Οι 18 Διευθυντές & άλλες ειδικότητες Παραγωγής:

Αδρακτά Ηρώ - Συντονίστρια παραγωγής, Βούλγαρης Ματθαίος - Διευθυντής Παραγωγής, Δημητρακέλου Διονυσία - Διευθύντρια Παραγωγἠς, Ζέρβας Γιώργος - Διευθυντής Παραγωγής, Ζωγράφου Άννα - Διευθύντρια Παραγωγἠς, Καραντάνης Γιάννης - Διευθυντής Παραγωγής, Καρόρης Γιώργος - Διευθυντής Παραγωγής, Κριτσωτάκης Μανώλης - Location manager, Λαζαράκος Παναγιώτης - Location manager, Παπαδημητρίου Γιώργος - Διευθυντής Παραγωγής, Πλατανάκης Παναγιώτης - Υπεύθυνος Rental House, Σαββίδης Ιωάννης - Βοηθός παραγωγής, Σερντάρης Γιώργος - Διευθυντής Παραγωγής, Σεφερλή Κατερίνα - Διευθύντρια Παραγωγἠς, Σκουβαρά Γιώτα - Location manager, Στεργίου Γιώργος - Διευθυντής Παραγωγής. Χαλιλόπουλος Δημήτρης - Location manager, Χατζόπουλος Τζουζέπε - Διευθυντής Παραγωγής

Οι 8 Βοηθοί Σκηνοθέτες & Σκριπτ:

Ζαπατίνα Καρολίνα - Βοηθός Σκηνοθέτις, Ζαχαριάδου Ιφιλένια - Βοηθός Σκηνοθέτις, Ζάχος Αργύρης - Βοηθός Σκηνοθέτης, Μπαρμπατσάλου Κατερίνα - Βοηθός Σκηνοθέτις, Ξυνή Κατερίνα – Script, Πολυμενόπουλος Αρσένης - Βοηθός Σκηνοθέτης, Ράπτη Νεφέλη - Σκηνοθέτις/Βοηθός Σκηνοθέτις, Τζούνης Μίλτος - Βοηθός Σκηνοθέτης

Οι 6 Μακινίστες & Ηλεκτρολόγοι:

Μόσχος Χρήστος – Ηλεκτρολόγος, Σολιδάκης Νεκτάριος – Μακινίστας, Στέρμυ Κάρολος – Μακινίστας, Χαρατζόγλου Βασίλης – Μακινίστας, Χαρατζόγλου Κωνσταντίνος – Μακινίστας, Χατζημήτρος Γιώργος - Ηλεκτρολόγος

Οι 13 Διανομείς, Αιθουσάρχες & Καλλιτεχνικοί Διευθυντές Φεστιβάλ Κινηματογράφου:

Αγγελίδου Σοφία - Διανομέας - One from the Heart, Αδαμίδης Λευτέρης - Διανομέας - One from the Heart, Βερέμης Τάκης - Παραγωγός/Διανομέας StraDa Films, Κονταράκης Μπάμπης - Αιθουσάρχης - Άστορ, Moe Jacob - Co-founder Syros International Film Festival, Παναγιωτίδης Ζήνος - Διανομέας - Rosebud 21, Πετροπούλου Τζίνα - Παραγωγός/Καλλιτεχνική Δ/ντρια Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Σακαρίδης Γιάννης - Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος/Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Σουγανίδου Ειρήνη - Διανομέας - Feelgood Entertainment, Σουρραπάς Βασίλης - Διανομέας – Filmtrade, Σπύρου Δημήτρης - Σκηνοθέτης/Παραγωγός/Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, Στεργιάκης Γιώργος - Διανομέας - Ama Films, Τοτόμη Μαριλίζα - Διανομέας - Tulip Entertainment AE

Οι 5 Θεωρητικοί & Ιστορικοί Κινηματογράφου:

Βαλντέν Ρέα - Θεωρητικός Κινηματογράφου, Νικολαΐδου Αφροδίτη - Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ/Σεναριογράφος, Παπανικολάου Δημήτρης - Αν. Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών Παν/μου της Οξφόρδης, Παραδείση Μαρία - Ιστορικός Κινηματογράφου, Αν. Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πούπου Άννα - Θεωρητικός Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ.