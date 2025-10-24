Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «Βουγονία» στους κινηματογράφους -στην Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου- ο Γιώργος Λάνθιμος δηλώνει σε συνέντευξη του στο Collider ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνοθεσία.

«Νομίζω πως χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί, ανάμεσα στις τρεις προηγούμενες ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ πραγματικά. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Κάθε φορά αποφασίζω ποια ταινία θα κάνω όταν είναι έτοιμο το σενάριο· κι όταν πια είναι έτοιμο, αφού έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σ’ αυτό, σκέφτομαι ότι είναι κρίμα να το αφήσω στην άκρη. Οπότε, σχεδόν αναγκάζω τον εαυτό μου να βρει χρόνο να το γυρίσει αμέσως μετά από κάτι που μόλις έχω τελειώσει […] Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη να συνεχίσεις, αλλά κάποια στιγμή αυτά τελειώνουν. Κι εμείς βρισκόμαστε ακριβώς σ’ αυτό το σημείο», είπε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης.

Advertisement

Advertisement

Yorgos Lanthimos Announces Break from Filmmaking After 'Bugonia' Release [Exclusive] https://t.co/PuH4bRvV7j — Collider (@Collider) October 23, 2025

Η «Βουγονία», τέταρτη συνεργασία του Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας ενώ η πανελλήνια πρώτη προβολή της πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Η ταινία εξιστορεί την απαγωγή και ομηρία μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του. Ξεκινώντας από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η (παρ)ερμηνεία της αλήθειας σε ένα κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που επιχειρεί να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί και της επιτρέπεται να διαιωνίζεται έπειτα από τις τόσες αμαρτίες και ατασθαλίες που κατά συρροή διαπράττει; Συμπρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.