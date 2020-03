Ιταλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο παράτασης του περιορισμού κατ' οίκον ή για άλλα «άκαμπτα» μέτρα

Laura Lezza via Getty Images

Laura Lezza via Getty Images Πίζα, 11 Μαρτίου. Ουρά έξω από σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. (Photo by Laura Lezza/Getty Images)